Europas mest solgte sterkt fornyet

Fra Renault Zoe ble lansert i 2014 er det registrert over 11.000 eksemplarer i Norge. Elbilen har dermed sørget for å mangedoble Renault-salget i Norge.

Utvendig er det forandringer som du må være feinschmecker for å se, innvendig er det meste nytt, fra sikkerhetsutstyr til infotainmment. Men kanskje aller viktigst er at rekkevidden nå er rundt 400 kilometer målt etter ny og streng WLTP-norm.

Samtidig som DC-hurtiglading er på plass, beholder Zoe 22 kW AC-lading . Det gjør at nye Zoe får et bredt utvalg av lademuligheter.

Mjaaland, Tor

Suksess

Startprisen på rundt 250.000 kroner er beholdt.

– Blant annet derfor synes vi det er topp når noen kaller den for «folkets elbil», sier en entusiastisk PR- og markedsdirektør, Roger Andersen, som vi treffer på visningsdagene i Sørlandsparken. På seks uker besøker han og teamet samt fem nye Zoe til prøving og en gedigen Renault-trailer, 25 steder rundt i Norge.

Han forteller om større motor på 135 hk, bedre isolasjon med mindre støy i kupeen, nytt navigasjonssystem, varme i rattet, full led-lys, men bare mindre endringer på det ytre skallet.

– Med en slik suksess som Renault har hatt med denne bilen, velger de å beholde ytre look, forklarer pr-sjefen, mens salgssjef for bilene lokalt, Tom Gøytil er opptatt med potensielle kunder. Han forteller at det ble skrevet ca 10 kontrakter på nye Zoe i løpet av visningsdagene.

Mjaaland, Tor

Landskjent

– Kort leveringstid er et av våre konkurransefortrinn, sier Gøytil når familien Bakkevoll/Simonsen dukker opp. De ble nærmest landskjent da de i fjor i Fædrelandsvennen fortalte at de sparte 9000 kroner i måneden på sine to elbiler. Nå har de allerede bestilt nye Zoe og vurderer å anskaffe en til.

– Det er nok få familier som kjører like langt som vi gjør, sier pappa Trond som sammen med kona har kjørt dagens Zoe 60.000 kilometer siden de kjøpte den i 2017.

– Vi har kjørt den til Tromsø, vært på elbil-ferie i Danmark og Sverige og kjører hver av elbilene våre rundt 30.000 kilometer i året, forteller han og slår fast at i familien Bakkevoll/Simonsen er rekkeviddeangst et fremmedord.

I det litt kjølige høstværet varmet det nok ekstra godt at selveste Keino med Tom Hugo i spissen dukket opp og holdt konsert for de såkalte VIP-kundene som denne kvelden var invitert til visning og prøvekjøring.