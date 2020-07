Nyhetene står i kø hos RSA

RSA Bil i Sørlandsparken har levert massevis av Suzuki-biler og Isuzu pick up. I tillegg har de solgt nisjemerkene Fiat, Jeep og Alfa Romeo. Men nå skjer det store ting hos RSA.

Salgssjef Frank Gumpen hos RSA Bil i Sørlandsparken ser for seg en svært travel ettersommer og høst. Her med el-suven BYD Tang på skjermen, en bil de allerede har startet salget av og som kommer til kundene like etter nyttår. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

– Det blir helt rått framover, sier salgssjef Frank Gumpen, i feriemodus men nettopp tilbake fra forhandlermøte i Oslo. Der ble han og daglig leder Jan Erik Stiansen presentert for den kinesiske elektriske suv-en BYD Tang som de allerede er i gang med å selge. Den kan bli en tøff utfordrer for premiumelbiler som Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar I-Pace.

Men det blir mer nytt på el-sektoren. Flerbruksbilen Maxus Euniq med plass til syv, 35 mil rekkevidde og tøffingpris på 399.000 kroner, dukker snart opp i forretningen.

– En Tesla-killer til halv pris, sier de to RSA-folkene med brede smil.

I tillegg kommer det flere elektriske varebiler i «VW Transporter-segmentet», også disse av merket Maxus fra gigantiske Saic-konsernet i Kina.

BYD Tang er en firehjulsdrevet stor elektrisk suv med rekkevidde på nærmere 50 mil. Den er klar for Norge like etter årsskiftet. Foto: BYD/RSA

Suzuki Across blir størstemann i suv-familien fra Suzuki. Den er tvillingbroren til Toyota Rav4. Begge er ladbare suv-er med lang elektrisk rekkevidde. Foto: Suzuki/RSA

Maxus Euniq er en sjuseter elektrisk flerbruksbil med rekkevidde på 325 kilometer. Foto: Maxus/RSA

Toyota-tvilling

Men flere nyheter er underveis.

– Tidlig på høsten får vi ny toppmodell fra Suzuki, Across, en stor og velutstyrt ladbar suv med over sju mil elektrisk rekkevidde, forteller Gumpen.

Den blir en konkurrent til en annen suv som selges noen hundre meter unna, nemlig ladbare Toyota Rav4. Across og Rav4 er nemlig japanske tvillinger og førstnevnte et resultat av intimt samarbeid mellom de to bilfabrikkene. Det betyr i realiteten at det er en Rav4 med Suzuki-look i front som nå blir størstemann i Suzuki-familien. Med 520 liters bagasjerom, 300 hestekrefter og mye utstyr. Prislappen vil være på rundt 550.000 kroner.

BYD Tang

– Vi merker allerede pågangen og stor interesse for alle disse nyhetene, sier Gumpen. Mens sjefen, Jan Erik Stiansen supplerer med at de nye varebilene, som 7-seteren, kommer fra verdens nest største elbilprodusent, Saic. De får rekkevidde på henholdsvis 20 og 30 mil.

Tilbake til suv-en BYD Tang. Prisen på denne sniker seg såvidt under 600.000 kroner. Da får du en stor el-suv med foreløpig rekkevidde angitt til mellom 45 og 50 mil. Det selges kun en utgave med såkalt Executive-pakke. Denne inneholder 22-toms hjul, panorama soltak, elektrisk ventilerte og justerbare seter, skinninteriør, 360 graders kamera, automatisk parkering, oppvarmet ratt, Brembo bremser og elektrisk bakluke.

Salgssjef Frank Gumpen og daglig leder Jan Erik Stiansen hos RSA Bil Kristiansand er klar med en rekke nye biler med stikkontakt den nærmeste tiden. Foto: Tor Mjaaland

Drømmene

Stiansen og Gumpen forteller ivrig om ny batteriteknologi på BYD Tang, konstruert med såkalt blade-teknologi i stedet for celler. Batteriet skal være nær 100 prosent brannsikkert, blant annet på grunn av lav temperatur og har høyere energitetthet enn batterier vi kjenner i dag. I tillegg skal batteriet være kjemisk fritt for kobolt. BYD-konsernets fordel er at de selv produserer batteriene som også skal gi mindre effekttap vinterstid.

– Og med designer-team ledet av Wolfgang Egge med bakgrunn fra Audi og Alfa Romeo, er det ikke overraskende at BYD Tang er blitt en lekker bil, slår Stiansen og Gumpen fast. Og vet at de går en svært travel sommer og høst i møte.

BYD står forresten for Build your dreams, bygg dine drømmer. Hos RSA i Sørlandsparken er drømmene i ferd med å bli til virkelighet.