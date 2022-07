Skjerm eller knapper? I en nylig publisert test har tyske ADAC gitt Tesla Model 3 dårligste score i sammenlikning av berøringsskjerm og betjeningsløsning med fysiske knapper. Det skriver bilnettstedet Motor.

I testen kommer Mazda 3 best ut, mens Tesla Model 3 kommer svært dårlig ut på sikkerhetsrelaterte funksjoner. Fædrelandsvennen har tidligere omtalt nye Mazda CX-60 der berøringsskjermen er sperret under fart av sikkerhetsmessige hensyn.

Ifølge Motor vil de europeiske bilorganisasjonene nå diskutere om det skal stilles krav til en viss grad av standardisering når det gjelder utforming og plassering av funksjoner.

Mazda 3 kom best ut i den tyske undersøkelsen der biler med berøringsskjerm ble testet mot biler med fysiske knapper. Foto: Tor Mjaaland

Forskningsprosjekt

Den anerkjente trafikkforskeren Dagfinn Moe ved SINTEF har nylig satt spørsmålstegn ved bruk av berøringsskjermer. Et større forskningsprosjekt er i gang som et samarbeid mellom SINTEF og Trygg Trafikk.

Fædrelandsvennen har også omtalt et forsøk fra Sverige der en Volvo 2005 modell ble testet på nettopp en del grunnleggende handlinger under fart og sammenliknet med moderne elbiler. Den gamle Volvo-bilen kom desidert best ut i forhold til kjørelengde mens fokus var på å utføre handlingene og ikke på veien.

Til Motor sier pressesjef Ingunn Handagard at de skal diskutere dette med europeiske søsterorganisasjoner over sommeren.

Lettere tilgjengelig

– Testen fra ADAC peker mot at enkelte funksjoner bør være lettere tilgjengelig enn i dag. Dette støttes også av et eksperiment fra Sverige, som viser at folk bruker mye lenger tid på å bla seg gjennom skjermene enn på tradisjonelle knotter. Vår inngang er at bilprodusentene må sikre at funksjonene styres på en så intuitiv og lite trafikkfarlig måte som mulig, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF til Motor.

ADAC, som er den tyske søsterorganisasjonen av NAF, testet betjeningen av nøkkelfunksjoner som navigasjon, klima og infotainment på seks biler – tre med berøringsskjerm og tre med fysiske brytere.

Populære Tesla Model 3 presterte dårligst av de seks med karakteren «tilstrekkelig», og unngikk såvidt stryk.

Det hører med til testhistorien at stemmestyrt funksjonalitet ikke ble vurdert.