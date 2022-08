Betaling med bankkort kommer foran både Vipps, app og QR-kode i Elbilforeningens ferieundersøkelse for 2022. 75 prosent av de som har en mening, mener bankkort er en bra eller veldig bra måte å betale på. Til sammenligning mener 56 prosent at Vipps er en god betalingsløsning på ladestasjonene. Det skriver Norsk Elbilforening i en pressemelding.

De aller fleste ønsker seg Plug & Charge, slik Tesla har for sine biler og ladere i dag.

– Plug & Charge er en veldig god løsning for de som har det, men det er få biler i dag som støtter denne teknologien, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Elbilforeningen ønsker påbud på hurtigladestasjonene, sier generalsekretær Christina Bu. Foto: Norsk Elbilforening

Eneste gode løsningen

Denne sommeren har veldig mange nye elbilister fått testet hurtiglading på langtur og svart på hva de synes om de ulike betalingsløsningene. Og svarene er at kontaktløs betaling med bankkort eller såkalt tæpping, er den eneste gode nok løsningen som ikke krever kundeforhold.

– Elbilforeningen ønsker at dette skal bli påbudt ved ladestasjonene, sier Bu.

De to siste årene har Elbilforeningen spurt om elbilistene synes det er enkelt å betale for hurtiglading. I år var det færre som svarte at de synes det. Hele en av fire elbilister mener det er vanskelig å betale for hurtiglading.

I feil retning

– Denne utviklingen går i helt feil retning, sier Christina Bu. Hun mistenker at ladeselskapene er mer opptatt av å knytte kundeforhold til elbilistene enn å gjøre det enklest mulig å lade.

Og hun avslutter med å si at vi ikke kan la ladeselskaper ture i vei med det de selv mener tjener dem best.

– De har argumentert med at kortbetaling er komplisert og dyrt. Nå ser vi at enkelte ladeselskaper likevel får det til, og det kommer aktører på banen som tilbyr kortbetalingsløsninger til en rimelig pris. Vi forventer derfor at regjeringen kommer på banen og sikrer en minimumsstandard som er forbrukervennlig, avslutter Bu.