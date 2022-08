Statens vegvesen kontrollerte belte- og hjelmbruk på over 120.000 kjøretøy første halvår 2022. Under kontrollene ble det utstedt over 200 flere gebyrer for manglende bilbelte sammenlignet med første halvår i 2021. Det skriver etaten på sin hjemmeside.

Selv om det ble gjennomført flere kontroller i samme tidsrom i fjor, ble det avdekket flere som kjørte uten bilbelte under kontrollene hittil i år.

– Å bruke bilbelte er et av de enkleste trafikksikkerhetstiltakene som finnes. Det er foruroligende at vi utsteder flere gebyrer for dette i år enn i fjor, sier Jan Erik Myhr i Statens vegvesen i en pressemelding.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at rundt 4 av 10 drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Jan Erik Myhr. Foto: Vegvesenet

Bruk alltid bilbelte

Det er svært sjeldent at Statens vegvesen observerer manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel. De aller fleste gebyrene blir derfor ilagt førere og passasjerer som ikke bruker bilbelte, noe som er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Det skriver veivesenet i pressemeldingen.

Etaten understreker at ved å bruke bilbelte sikrer du ikke bare deg selv, men også andre for å bli skadet om det skulle skje en ulykke. Blir man observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir man vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1500 kroner.

Overraskende mange

Første halvår i år har Statens vegvesen gjennomført 122.232 kontroller på bruk av bilbelte, og av disse var det 1237 som ikke brukte bilbelte. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var det 128.997 kontroller der 1032 som ble bøtelagt for manglende bruk av bilbelte.

– Selv om de fleste bruker bilbelte, er det likevel overraskende at så mange ikke bruker det, siden vi vet at det har svært god effekt om ulykken er ute, avslutter Myhr og ber om at alle bilførere som nå er ute og kjører i sommertrafikken bruker bilbelte, har sin fulle oppmerksomhet på trafikkbildet, viser hensyn til andre medtrafikanter og holder seg til fartsgrensen.