Salgsrekord, nyansettelser og eget bakeri

Omsetningen har økt kraftig, alle permitteringer er avsluttet og mange nyansatte er på vei inn. I forrige uke leverte de ut 31 nye og brukte biler.

Noen av de ansatte hos Mobile Sørlandsparken som gleder seg over rekordvekst, mange nyansatte og slutt på permitteringer. Fra venstre Einar Kolstad, Tor Arne Myhra, Marius Berg, Andreas Hæstad, Marcus Hæstad, Janne Skjelbred-Knutsen og Tor Inge Haugen. Mange av kollegene var opptatt med kunder. Foto: Tor Mjaaland

Det er i korthet situasjonen hos Mobile Sørlandsparken, bilhuset som åpnet like før jul og antagelig er størst i areal på Sørlandet. I tillegg er de alene om å ha eget bakeri/kafe midt i den store bilbutikken.

Den siste måneden er det ansatt åtte nye medarbeidere, og bedriften er på jakt etter ytterligere fem. For Mobile Sørlandsparken har omsetningen økt med 69 prosent sammenliknet med fjoråret. I år riktignok med to nye bilmerker i sortimentet.

– Utrolig gøy og inspirerende, sier daglig leder Tor Inge Haugen og salgsjef Tor Arne Myhra nærmest i kor. Og når de måler omsetningsøkning hittil i år, så nevner de kjapt at dette er målt mot et svært godt 2019-år som endte med ny rekord.

Bakeri- og trivselsansvarlig Julie Nystrand sammen med salgssekretær Janne Skjelbred-Knutsen. Foto: Tor Mjaaland

Bygger mer

I tillegg til nyansettelser og kraftig omsetningsøkning bygges det for fullt på tomta like bak bilhuset. Her kommer 2500 kvadratmeter skadeverksted og dekkhotell som skal stå ferdig tidlig på høsten. Og i nabobygget. gamle Abrahamsens Auto, der de tidligere hadde tilhold, moderniseres det for å klargjøre til nok en bilbutikk i Mobile-systemet der Fiat, Alfa Romeo og Jeep skal selges.

– Jo da, vi fikk en dupp vi også da Norge stengte dørene i midten av mars. Men nå er vi for fullt tilbake mot normale tilstander, sier Haugen som opplever at med Norgesferie på programmet for svært mange, lavere rente og fortsatt god privatøkonomi hos mange grupper, så er kjøpelysten stor.

Daglig leder Tor Inge Haugen peker på nybygget som skal inneholde skadeverksted og dekkhotell. Foto: Tor Mjaaland

Fortsatt Vågsbygd

– Bilkjøp ser ut til å være et alternativ til en kostbar utenlandsferie for mange. Det setter vi pris på, sier daglig leder i Mobile Sørlandsparken og Mobile Vågsbygd. Sistnevnte, med tilhold på Fiskåtangen, kan bli omfattet av utbyggingsplanene som foreligger der.

– Men uansett hva som skjer, så skal Mobile fortsatt være på plass i Vågsbygd i årene som kommer, lover Haugen.

Smilene sitter løst både hos ham og kollegene i en bilforretning som går nye veier. Bakeriet med egen trivselsansvarlig og ferskbakstsjef Julie Nystrand er nevnt.

– Det setter kundene veldig pris på, utfordringen er at det blir litt mye bakverk også på meg, smiler salgssjef Myhra og klapper seg forsiktig på magen.

Andre etasje på 2500 kvadratmeter er forbeholdt bruktbilene. Foto: Tor Mjaaland

Treningsrom

De ønsker også å tilby mer til kunder som venter på ferdigstilt bil. Treningsrom er underveis som tilbys kundene, og «hjemmekontor» kan benyttes i de svært romslige lokalene. – Vi tilbyr også bedriftskunder møtelokaler, noe flere allerede har benyttet seg av, forteller Myhra.

Når det gjelder bilsalget, fordeles det jevnt mellom brukt- og nybil. Med 2500 kvadratmeter bruktbilhall der rundt 100 biler står klar, er dette en viktig bit av virksomheten. Forrige ukes utlevering fordelte seg mellom 18 brukte og 13 nye biler. Det er et vidt spekter av bilmerker Mobile Sørlandsparken tilbyr, nemlig Mazda, Hyundai, Honda, Citroen og DS.

– Hyggelig er det at varebilmarkedet går godt. Det vitner om aktivitet og optimisme i det lokale næringslivet, trass i utfordrende tider, mener de to Mobile-lederne. Og når det gjelder nybilsalget, fordeler det seg mellom elbiler, ladbare biler og bensin/dieselbiler.

Skape trygghet

– Vi registrerer at kundene er blitt flinkere til å definere bilbehovet og ut fra dette lander på hva slags bil de ser seg best tjent med, sier salgssjefen, mens daglig leder understreker at det å skape trygghet både for ansatte og kunder, er viktig i en tid med stor usikkerhet.

– Trygge arbeidsplasser og langsiktig trygghet for kundene står i fokus for alt vi gjør. Så langt ser det ut til at vi har lykkes bra, sier Tor Inge Haugen som bare smiler når vi spør om hvor store investeringene er i de mange nybyggene. Men er tydelig på at uten en offensiv eier som Ole Grangaard, eier av de 30 Mobileforretningene, hadde bileventyret i Sørlandsparken aldri blitt til virkelighet.