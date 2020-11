Bruktbilansvarlig: – Helt vilt marked

– Helt vilt, sier bruktbilansvarlig hos Toyota Sør, Bjørn Gravdahl som sammen med kolleger setter «all time high» rekord og tror på bruktbilsalg på rundt 1000 biler i år.

– Vanligvis har vi 80 til 100 bruktbiler på lager. Den siste tida har det ligget på rundt 40, sier bruktbilansvarlig hos Toyota Sør, Bjørn Gravdahl. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Ved utgangen av forrige hadde 876 bruktbiler rullet ut av forretningen til Toyota Sør i 2020. På samme tidspunkt i fjor var tallet 672 og totaltallet for 2019 775 solgte bruktbiler.

– Vi startet året med nærmere 150 bruktbiler på lager. Det var nervøst høyt, sier Gravdahl som mener et riktig lager bør ligge på mellom 80 og 100 biler.

– Nå er vi nede i 40 biler og skulle gjerne hatt flere å tilby kjøpelystne kunder, sier bruktbilsjefen som er glad for at nybiler folk har ventet på nå leveres. Dermed kommer flere innbyttebiler inn.

Snudde fullstendig

For selv om pandemien satte en støkker også i salgsfolkene hos Toyota, skjedde det noe etter få uker:

– Markedet snudde fullstendig. Etterspørselen etter så å si alle modellene vi satt inne med, økte voldsomt, forteller Gravdahl og mener det er et tydelig bilde på at langt fra alle bilkunder er ute etter en elbil:.

– Biler med stor driftssikkerhet som de vet gir problemfritt bilhold og med trygg servicehistorikk, treffer åpenbart markedet svært godt, mener mannen som har jobbet hos Toyota-forhandleren siden 2012 men aldri opplevd en slik etterspørsel i bruktmarkedet.

Bedre betalt

Han forteller at oppkjøperne mangler biler, altså de som overtar innbyttebiler fra merkeforhandlerne for å selge disse videre til privatkunder, og at andre forhandlere i Bauda-systemet (eiergruppen til Toyota Sør med 17 Toyota-forhandlere og fire Lexus-butikker rundt i landet), også har fått støvsuget bruktbillageret.

– For kundene har det betydd at de får bedre betalt for innbyttebilene, noe de selvsagt setter pris på, sier Bjørn Gravdahl som tror at stikkord som slutt på syden-turer, mer Norge-ferie og romslig privatøkonomi hos mange, har bidratt til det høye salget.

Færre låner

– Men også ventelister på en del nye biler, både hos oss og andre merkeforhandlere, kan ha satt fart i bruktbilsalget, mener bruktbilansvarlig hos Toyota Sør som erfarer at rundt halvparten lånefinansierer bruktbilkjøpet, resten har pengene klar.

– Det er mindre lånefinansiering enn før, konstaterer han.