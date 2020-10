«Tesla-killer» til Sørlandsparken

Mer elbil til Norge og Sørlandet: Nå vises kinesiske Xpeng G3 i showroom på Sørlandssenteret. Og lokal samarbeidspartner er på plass.

Espen Strømme (t.v.) fra importøren Zero Emission Mobility og lokal representant Erik Dåsnes viser gjerne fram nye Xpeng G3. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: De første utgavene av den kompakte suv-en er på vei til Norge. Men mange har fått prøve førproduksjonsutgaver på norske veier, og bilen har fått svært god mottakelse. En «Tesla-killer» har Xpeng G3 blant annet blitt kalt. For her er det teknologi som på enkelte områder overgår Tesla, men til en langt lavere pris. Og mens andre biler økte i pris, ble den redusert med 40.000 kroner på Xpeng G3 til under 360.000 for bilen som er fullstappet med digital teknologi.

Det er selskapet Zero Emission Mobility som er importør for Xpeng, og daglig leder Espen Strømme var nylig i Kristiansand der han møtte lokal samarbeidspartner. For selv om det er lansert en egen nettkonfigurator og bestillingsfunksjon som gjør at kundene kan bestille bil fra egen stue, skal det også være mulig å se, oppleve og prøve bilen lokalt.

Kaia var malt med hilsen til Norge, og Xpeng Motors toppsjef var selv tilstede da de første 100 Xpeng G3 Smart suv-ene ble sendt til norske bilkjøpere. Foto: Xpeng

Lokalt samarbeid

– Vi har inngått samarbeidsavtale med 40 el-sertifiserte Meca-verksteder og 14 NAF-verksteder over hele landet. Disse skal stå for service, garanti og garantisaker, forteller Strømme som har opplevd voldsom interesse for den første bilen fra Xpeng.

Erik Dåsnes hos Bay Auto forteller at bilen blir tilgjengelig for prøvekjøring hos dem, men understreker at det er et datterselskap av holdingselskapet som eier Bay Auto som nå samarbeider med Zero Emmission Mobility om markedsføring og salg av Xpeng i regionen.

Om selskapet Xpeng forteller Strømme at det ble stiftet i 2014, har nå 4000 ansatte, og på eiersiden er blant annet giganten Alibaba, verdens største selskap på netthandel. Xpeng ble nylig lansert på New York-børsen.

Første eksemplarene av Xpeng G3 er på visningstur på Sørlandet for tiden. Bilen har oppgitt rekkevidde på over 45 mil. Foto: Tor Mjaaland

Norge først

At Norge ble første landet utenfor Kina for Xpeng, synes selvsagt Strømme er gøy, men ikke overraskende:

– Elbillandet Norge har vist seg interessant for svært mange bilprodusenter, minner han om. Han vet at det jevnlig vil komme flere modeller fra Xpeng, den store sedanen P7 dukker snart opp her hjemme.

De første kundebilene blir ilandsatt på kaia i Drammen 12. november, og like etter starter utlevering av Xpeng G3, en bil Fædrelandsvennen fikk prøve denne uka og kommer tilbake med fyldig test av.

Xpeng G3 hevder å ha verdens mest avanserte førerassistent, Xpilot, som er utstyrt med 20 sensorer, 12 ultrasoniske radarer, bølge-radarer og fem HD-kameraer som kontinuerlig overvåker bilens omgivelser og assisterer føreren. Xpilot er også klargjort for autonom kjøring på nivå 2,5, det samme som Tesla. G3 har et eget operativsystem som tillater nettbasert oppdatering og oppgradering av bilens funksjoner.

«Super-parkering»

– Og skal du parkere, kommer ledige plasser opp på skjermen, du trykker på den du ønsker, og bilen parkerer

– For oss i Zero Emission Mobility har det vært avgjørende med nasjonal dekning på service og garanti. Det fikk vi nesten over natta med samarbeidsavtalene med Meca og NAF, forteller Strømme. Klargjøring og ekstra rustbehandling skjer i Drammen.

– Og på Sørlandet satser vi på å representere Xpeng i Kristiansand, Mandal og etter hvert også i Lyngdal, sier Erik Dåsnes.