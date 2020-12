Slik unngår du mus i bilen

Det er museår og bilen er et attraktivt sted for de små gnagerne når kulda setter inn. - Med enkle grep kan du begrense risikoen for å få mus i bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

For mindre enn 20 minutter siden

Her ser vi hvordan mus kan gnage over isolasjonen på ledningene i en bil. (Arkivfoto) Foto: Atle Løvdal / Nica

Tor Mjaaland

En varm motor er forlokkende for mus på jakt etter et varmt oppholdssted. Veien inn i bilen går ofte gjennom motorrommet. Fra motorrommet og inn i bilen er veien kort for en mus som kun trenger 6-7 millimeter åpning for å komme seg inn, skriver NAF i en pressemelding.

– Det viktigste tiltaket man bør gjøre er å sørge for en bilkupé fri for smuler og sjokoladepapir, rådgir Sødal. - Det er også viktig å ikke la bildørene og bagasjeluka stå oppe unødvendig. Da kan musene fort smette inn i bilkupéen, fortsetter han.

Han oppfordrer til å rydde unna ting som kluter, svamper og andre ting musene liker å gnage på.

Det er visstnok museår i år. Da er også faren til stede for at de inntar bilen. (illustrasjonsfoto) Foto: NAF

– Musene kan også slå seg til ro inne i motorrommet og bygge et rede der. Ledninger, plastikk og isolasjon er attraktivt å gnage på. Så det er lurt å følge med i motorrommet. Se etter muselort og om det er gnagd på ledninger og lignende, sier kommunikassjonsrådgiveren i NAF som minner om at i verste fall kan istykkergnagde ledninger gi kortslutning og starte en brann.

Elektronisk musejager

Er det kommet mus i bilen, finnes det hjelpemidler til å få dem bort, for eksempel elektroniske muse-jagere som gir en høyfrekvent lyd.

– Skal du forsøke å bli kvitt musene med en slik muse-jager, er det lurt å ha dørene på bilen åpne så du ser at musene kommer ut av bilen, sier Nils Sødal.

De gode gamle musefellene fungerer også inne i bilenmen muse- eller rottegift skal man unngå.

- Unngå for all del musegift. Musene kan fort gjemme seg etter at de har fått i seg giften og dø på en vanskelig tilgjengelig plass. Den lukten vil du ikke ha i bilen, mener Sødal.