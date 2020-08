Prøvekjørt: Audi e-tron Sportback. Den vakreste i e-tron-familien



Den er den pene søstera til bilen som har løftet Audi-salget til himmels. Nå utgjør Sportback-utgaven av Audi e-tron 30 prosent av salget og bidrar godt til at konkurrentene knuses.

Om ikke hjemmelaget som spiller fotball på Sør Arena er i vinnerform for tiden, så kan spillerne kanskje la seg inspirere av en vinner på besøk. Audi-e-tron er landets desidert mest solgte bilmodell i år, Sportback-utgaven utgjør 30 prosent av salget.. Foto: Tor Mjaaland

Er du villig til å betale et par titusenlapper ekstra og få litt mindre lastehøyde i bagasjerommet, får du den kanskje aller stiligste elbilen som er på markedet. E-tron i suv-utgave har dratt lasset i kampen mot konkurrenter med og uten stikkontakt, men nå får den stadig mer salgshjelp av e-tron Sportback. Vi vil tro dette er bilen for feinschcmeckere på elbiljakt.

Du får også rundt ei mil ekstra til rådighet på kjørelengden takket være ekstremt lav luftmotstand til en så stor bil å være. Og du slipper tilgriset bakrute slik både stasjonsvogn- og suv-eiere må kjøre og leve med.

Innvendig er det sedvanlig høyt Audi-nivå med den virtuelle cockpiten. Foto: Tor Mjaaland

Snur rompa

Noen mener nok at Jaguar i-Pace er den tøffeste elbilen. Og salgstallene for store Mercedes EQC viser at også Mercedes har truffet blink både på design og kvalitet. Men ønsker du en elbil som gjerne snur rompa til konkurrentene, for å vise hvor vakker den er både der og andre steder, er det vanskelig å komme forbi e-tron Sportback.

Coupé-formen bidrar til at bakruta holdes ren for skitt og snø. Foto: Tor Mjaaland

Vi kjørte en superpåkostet utgave med største batteri- og motorpakke til rundt millionen. Med alt tenkelig av utstyr. Så høyt og vilt trenger du absolutt ikke gå for å sikre deg en sporty utgave av bestselgeren. Også denne utgaven er kommet med med en batteripakke på «bare» 71 kWt, 313 hestekrefter og 540 NM, mot testbilens 85 kWt, 408 hk og 640 Nm. I minste versjon er rekkevidden oppgitt til 347 kilometer mot storesøsters 446 km. Rimeligste utgave har en startpris på rundt 620.000 kroner.

På den velutstyrte utgaven vi prøvde, var sidespeilene erstattet av kameraer. Foto: Tor Mjaaland

Hurtiglading

I en tid med stadig bedre lademuligheter og ordet rekkeviddeangst på vei ut, er det mange som åpenbart klarer seg med minstemann. At du på på tungt vinterføre med fullastet bil fra Kristiansand til Hovden vil trenge lading underveis med e-tron 50, må du ta med på kjøpet. Men det er jo vakkert både i Bygland og Valle, om det er behov for litt påfyll.

Det er lett å finne seg til rette i Audi e-trons førersete. Foto: Tor Mjaaland

For å holde oss til vinterføre og ulendt terreng, så har denne heve- og senkemuligheter om snøen skulle bli ekstra dyp. Det har ikke konkurrentene. Den har også hurtiglading på 150 kW, også her er den på øverste hylle.

Bagasjerommet er i utgangspunktet like bredt og langt som i suv-utgaven. Men høyden er mindre. Foto: Tor Mjaaland

Vi har brukt mye plass på å fortelle om ytre fortreffeligheter. Men mange mener jo at det indre er minst like viktig. Her er det ingen forskjeller fra suv-utgaven. Men du verden, så stilig! Siste utgave av det Audi kaller den den virtuale cockpiten, med tre skjermer, viser at den tyske premiumbilprodusenten følger godt med i timen.

På testbilen var det plenty med kameraer rundt bilen. Det gjør det enklere å manøvrere den store bilen under trange kjøreforhold. Foto: Tor Mjaaland

«Designer-gøy»

Underveis er det samme behagelige opplevelse som i suv-utgaven. Med stillhet og spenst kombinert med trygg kjøreglede på turen. Den slår ikke Tesla på hurtighet, men drøyt fem sekunder på sprintetappen er mer enn kjapt nok. At du er på tur med hele 2,5 tonn bil medbragt, merker du, men bilen er likevel lettkjørt.

Vi kjørte utgaven med kameraer som erstatning for sidespeilene. Litt uvant til å begynne med, men oversikten bakover er utmerket. Takhøyden for baksetefolket er et par cm lavere enn i suv-versjonen, og høye gjenstander du gjerne skal ha med får du enklere med om du velger e-tron suv.

På en bil som denne er det lov å pynte seg litt med gule bremsecaliper. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Audi e-tron 55SB S Line Sportback High

Pris: Fra 621.900,- (e-tron Sportback 50)

Pris prøvd bil: 1.035.137 kroner

Motor: Elektrisk

Effekt: 408 hk

Dreiemoment: 664 Nm

Toppfart: 200 km/t

0–100 km/t: 5,7 sek.

Forbruk: 22,3 kWt/100 km

Rekkevidde WLTP: 446 km

Batterikapasitet: 95/86,5 kWt brutto/netto

Maks ladehastighet: 150 kW

Lengde/bredde/høyde: 4901/1935/1616 mm

Vekt: 2504 kg

Bagasjevolum: 615 liter (60 l i trunk)

Men konklusjonen også for denne utgaven er at her merker du at det er en bil som er bygget som elbil fra grunnen av. En klar styrke. Og du får samtidig en følelse av at stil og innhold går hånd i hånd, kanskje med en knepen seier til estetikken. Det har vi sans for.

Kjøreegenskaper

Det er lite som er annerledes på kjøretur sammenliknet med suv-utgaven. Bilen er stor i bytrafikk, kameraer hjelper deg med oversikten, og utrolig behagelig kjapp på landveien.

Design

Ofte er det diskusjon om en bil er stilig eller ikke. Når det gjelder e-tron Sportback har kritikerkoret vært samstemt: Dette er vellykket design fra Audi-ingeniørenes side.

Økonomi

At det er solgt 7000 Audi e-tron i Norge i år, forteller både om solid privatøkonomi og lav lånerente. I innkjøp vil Sportback ligge fra i underkant av 700.000 kroner og oppover. Det er mye penger. I drift er den hyggelig som andre elbiler.

Pluss

Høy karakter for flott utseende. Kjøreegenskapene er på høyt nivå, ekstra bakkeklaring et pluss når det trengs.

Minus

Tar du godt for deg fra utstyrslisten, blir bilen kostbar. Lastehøyden i bagasjerommet er begrenset på grunn av coupé-formen. Rekkevidden mindre enn konkurrentenes på den den minste utgaven.