Elbilforeningen skriver på sine hjemmesider både om elelektriske Chevrolet Blazer EV som skal være er General Motors’ svar på Ford Mustang Mach-e og kompaktsuven Equinox EV. Sistnevnte i samme segment som for eksempel VW ID.4.

Ifølge Elbilforeningen har Chevrolet Blazer EV ingenting til felles med dagens bensindrevne Blazer, men er i stedet bygget på deres dedikerte og svært fleksible elbilplattform Ultium, som også Hummer og Silverado er bygget på – og som vi vil se en haug med modeller av i årene som kommer.

Blazer EV skal visstnok tilbys både med forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift. Den dyreste modellen er SS-versjonen med 451 kW / 565 hester 877 Nm og firehjulsdrift.

Den skal klare 0-96 km/t (0-60 miles) under fire sekunder og ha en rekkevidde på 470 kilometer, mens 1LT og 2 LT er billigvariantene med respektive 398 og 471 kilometers rekkevidde.

I dag finnes det ikke noe forhandlernettverk for GM i Europa, men det betyr ikke at det ikke kan bli det, heter det i Elbilforeningens omtale som viser til at bransjenettstedet Bilnytt tidligere har skrevet at GM utvikler en ny strategi for Europa der det også skal ha vært kontakt med Norge. GM har tidligere uttrykt at målet er å bli større enn Tesla på elbiler.