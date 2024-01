Den elektriske nykommeren får særlig skryt for kombinasjonen av rekkevidde, kvalitet, romslighet og pris, heter det i en pressemelding fra den norske importøren RSA.

Det er en jury bestående av 31 journalister fra like mange europeiske land som har kåret BYD Dolphin til «Best Buy Car of Europe 2024». Dolphin toppet listen med totalt 20.057 poeng, foran Fiat 600, Hyundai Kona og Jeep Avenger. Kåringen er gjennomført av Autobest – en organisasjon som består av 31 europeiske biljournalister.

Til Norge i 2024

BYD Dolphin lanseres for det norske markedet første kvartal 2024. Simen Wøien Christensen er salgssjef for BYD i Norge, og mener Dolphin vil passe det norske markedet bra.

– Vi ser frem til å lansere bilen i Norge. Både fordi vi tror den vil passe godt inn i det norske markedet, men også fordi det kan bidra til at flere har mulighet til å velge nybil med høy kvalitet til en fornuftig pris. I et bilmarked som har vært preget av en tøff økonomisk hverdag det siste året, tror vi denne vil bli godt mottatt, uttaler Christensen i pressemeldingen. Han legger til at prisen i Norge ennå ikke er fastsatt.

«Fortjent seier»

Dette er første gang en modell fra BYD topper listen, og ifølge Autobest-president Dan Vardie var seieren fortjent.

I kåringen ble BYD Dolphin spesielt anerkjent for sin romslige innvendige plass, høye sikkerhetsstandarder, avansert teknologi og imponerende pris-kvalitetsforhold. Det innovative Blade-batteriet, helt uten kobolt og nikkel, setter nye standarder for sikkerhet, holdbarhet og ytelse i elbilindustrien.

BYD Dolphin er en kompakt elbil, og måler 4290 mm. i lengden og 2012 mm. i bredden. Det 60,4 kWh store Blade-batteriet gir en WLTP-kombinert rekkevidde på 427 km.