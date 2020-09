Prøvekjørt Toyota Rav4 plug in: Kjørte Bortelid-Vågsbygd på strøm

Gratulerer Toyota! 103 kilometer på strøm fra Bortelid til Vågsbygd. Det må minst være sørlandsrekord. Bare de siste 150 meterne helt hjem måtte vi ty til bensinmotoren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her har Toyota Rav4 plug-in forsert alle bakkene til topps på Bortelid på nesten 700 meter over havet. Hjemturen på 103 km gikk på strøm. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

3000 nordmenn har allerede bestilt den. De blir neppe skuffet. Den ladbare utgaven av Toyotas suv Rav4 med oppgitt elektrisk kjørelengde på 75 km imponerte oss. Den klarte 103 kilometer i 15 graders varme, lett medvind og en god del utformeter fra Bortelid til byen. Men også noen heier som Sandrip og Stemmen der biler på strøm jafser kilowatt i oppoverbakkene. Rav4 regenererte langt flere kilometer på slake strekk og i utforbakkene. Toyota behersker åpenbart hybride drivlinjer.

Vi legger gjerne til at vi kjørte økonomisk, men var ingen sinke, kjørte uten hatt og holdt køen pluss noen forbikjøringer på Rv. 9.

I Rav4 får norske bilkjøpere mye av det de ofte er ute etter: Imponerende lang elektrisk kjørelengde er nevnt. I tillegg firehjulstrekk, plass til hele familien pluss bagasje og kjørekomfort på nesten premiumnivå. Til en pris fra rundt en halv million kroner og oppover, avhengig av hvor utstyrstung du ønsker bilen.

På Bortelid er det mulighet for lading både av elbiler og plug in-modeller. Foto: Tor Mjaaland

En racer

I tillegg varter Toyota, kjent for velfungerende biler, men kanskje ikke de mest spenstige, opp med en racer av en suv med over 300 hk og 6,0 sekunder fra null til 100 km/t. Her blir det moro på tur!

Og tur har vi vært på. Til Byglandsfjords vakre vestside, til hytteeldoradoet Bortelid i Åseral og noen mil bykjøring som dessert. Og vi var selvsagt spent på om Rav4 med 18,1 kWt batteri skulle klare de opp mot de oppgitte «inntil 75 kilometer elektrisk kjørelengde».

Om naboen flagget for imponerende elektrisk kjørelengde på ladbar Toyota Rav4, eller for bursdag i gata, skal vi ikke si for sikkert. Foto: Tor Mjaaland

Første dagen kjørte vi cirka 16 mil, en god del høydemeter fra kyst til fjells og fulgte trafikken i tilnærmet lovlig 80 km/t. Etter 71 kilometer sa batteriene ifra om at det var slutt på den elektriske moroa. Da vi landet på Bortelid etter cirka 16 mil kjøring, hadde vi et forbruk på 0,24 liter på mila. Hjemturen er allerede omtalt.

I topputgaven vi kjørte med skinntrekk og elektrisk justerbare stoler var komforten på topp. Foto: Tor Mjaaland

Aktiv kjøring

I ladbare Rav4 får du en svært komfortabel kjøreopplevelse. Bilen er stillegående, skal være litt bedre støyisolert enn den hybride utgaven, og dumper og ujevnheter fikser den greit.

Den forholdsvis store suv-en er i tillegg blitt en fyrrig og morsom bil å kjøre. Med en tydelig og direkte styring og krefter i massevis, innbyr den til aktiv kjøring.

Bensinmotoren på 2,5 liter er nå på 185 hk. I tillegg har bilen to elektriske motorer. Den som driver bakhjulene er den samme som i hybriden, mens motoren foran er blitt sterkere. Samlet systemeffekt er 306 hk – dermed er den ladbare Rav4 den kraftigste Toyota-modellen, etter Supra.

Topputgaven

Turen starter alltid i elektrisk kjøremodus, men du kan regenere mer strøm om du er på vei til et område der grønn kjøring er påbudt. Bilen er utstyrt med fire kjøreprogram: Eco, normal, sport og trail. Sistnevnte til disposisjon når du skal opp den siste bakken til hytta, eller når sørlandsk vinterføre blir ekstra utfordrende. Et forbedret firehjulsdrift-system skal bidra til best mulig fremkommelighet.

Interiøret er enkelt og stilrent, men kanskje ikke på premiumnivå. Foto: Tor Mjaaland

Vi kjørte topputgaven «Executive Bitone» med panorama glasstak med skinnseter med varme og kjøling, elektrisk justerbart forsete med minne, head-up display, trådløs lading, varme i baksetene, og et JBL-anlegg med ni høyttalere. Pluss det meste som finnes av førerstøttesystemer for tilnærmet selvkjøring og mest mulig trygghet underveis. Plug-in-utgavene kan også forhåndsstarte varme eller kjøling via nøkkel.

«En fin tur»

Innvendig er det funksjonelt, ikke langt unna premiumnivå. At Rav4 er noen hundre tusen kroner billigere enn enkelte premiumkonkurrenter med lang elektrisk kjørelengde, er verd å nevne.

Bagasjevolum på 520 liter er bra til å være en ladbar hybrid med en solid batteripakke. Foto: Tor Mjaaland

Bilkjøpere vet stort sett hva de får hos Toyota, nemlig kvalitet, driftsøkonomi og behagelig kjøretur. I ladbare Rav4 varter den japanske bilprodusenten opp med en god del mer. Det vil mange sette pris på. Og når testturen også endte med 12 liter nyplukket tyttebær langs Byglandsfjorden, var alle enige om at det hadde vært en fin tur i den tyttebærrøde bilen med kledelig sort tak.

Fakta:

Bil: Toyota Rav4 Plug in Executive Bitone

Pris: Fra 509.900,-

Pris prøvd bil: 605.600,-

Motor: 2,5 liter bensin + to elektromotorer

Effekt bensinmotor: 185 hk

Systemeffekt: 306 hk

Toppfart: 180 km/t

0-100 km/t: 6,0 sek.

Forbruk WLTP: 0,1 l/mil

Elektrisk rekkevidde: 75 km

Bagasjevolum: 520 liter

Tankvolum: 56 liter

Lengde/bredde/høyde: 460/185/168 cm

Vekt: 1910 kg

Kjøregenskaper

Rav4 i plug in versjon er lettkjørt og på grensen til superkjapp. Stillegående og med uvanlig høy elektrisk rekkevidde. Her er det er tydelig at Toyotas mangeårig hybriderfaring kommer godt med.

Design

Den ladbare utgaven har en litt annen front enn de andre utgavene av Rav4. Ellers er det meste likt. Vi synes nye Rav4 er tøffere enn forgjengeren, som var litt kjedelig. Strammere design og tydeligere linjer på denne.

Økonomi

Du får mye bil for den drøyt halve millionen du må ut for ladbar Rav4. Fyller du den med utstyr, blir prisøkningen mer behagelig enn hos enkelte premiumkonkurrenter. Med lang rekkevidde kjører du svært billig.

Pluss

Vi kommer ikke utenom den lange elektriske rekkevidden her. Men også de viltre 306 hestekreftene, god plass, svært stillegående bil, mye utstyr og mulighet for takboks og tilhenger trekker opp.

Minus

Ikke så mye å trekke for på en bil som satte oss i godt humør. Men skulle gjerne hatt lasteluke/skiluke i baksetet. Har nok opplevd biler med flere oppbevaringsrom enn i denne. Og i sollys direkte på den digitale skjermen foran føreren, var det vanskelig å lese info. Da var et godt head-up display kjekt å ha.