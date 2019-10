Prøvekjørt Ford Ranger Raptor: En konge både på veien og i terrenget

F-serien til Ford har faktisk vært verdens mest solgte bil, foran både Golf og Toyota Corolla. Skyhøyt salg i pick up-USA er en vesentlig del av forklaringen på det. Nå er Ranger kommet i ny versjon her hjemme med flere forskjellige utgaver blant annet kalt XL, XLT og Wildtrak.

Men nå glemmer vi disse og konsentrerer oss om det noen har kalt «bølla i familien», nemlig Raptor. Med høyere bakkeklaring, større sporvidde og vadehøyde på hele 85 cm. Den har mye likt med bensinslukeren F-150 Raptor med over 400 hk, men som ikke passer inn under norske forhold og avgiftsregimer.

Mjaaland, Tor

Morsomste

Versjonen vi kjørte hadde en to liters bi-turbo på 213 hk, og er derfor ingen racerbil med rundt 10 sekunder fra stillestående til 100 km/t. Men den har så mye mer som gjorde kjøreturen, både på asfalt og på steinete grusveier, til en av de morsomste kjøreturene vi har vært på.

For her er du Konge på veien. Bilen er bredere enn de fleste, du sitter høyt og får med god assistanse fra amerikansk ingeniørkunst og litt ekstra lyd når du tråkker til. Gjerne på steinete underlag slik vi prøvde, der det gikk skikkelig unna med valgt kjøremodus for stein og grus.

Mjaaland, Tor

Fløt over underlaget

Vi formelig fløt over det svært rufsete underlaget og lurte på om dette var sunt for bilen. Det var det åpenbart, for bilen er garantert å klare opp mot 170 km/t i terreng. For å si det mildt, det var ikke aktuelt denne vakre første oktoberdagen på Sørlandet.

Den nye ti trinns automatkassen, arvet fra legenden Mustang og toppmodellen F-150, er noe av det bedre vi har prøvd. Mer sømløst og mykt skjer det neppe i de mest profilerte premiumbilene.

Mjaaland, Tor

Skjedd mye

For at Ranger Raptor og fører skal stortrives der veiene tar slutt, er det skjedd mye som du ikke ser. Alle fire hjul har fått sportsligere fjær- og demperoppsett, kalt Fox pro-fjærer med 30 prosent mer vandringsvei. Riktige hjul er alfa og omega for en bil som denne. Spesialproduserte terrengdekk fra BF Goodrich skal bidra til fremkommelighet der andre må gi seg. Og der andre pick up-biler er utstyrt med plastdeksler, finner du stål og aluminium hos Raptor. Mens bakkeklaringen er økt fra 23,2 til 28,2 cm i forhold til «normalutgaven» av Ford Ranger.

Noe mister du på denne spesialutgaven. Tilhengervekten er redusert til 2,5 tonn, og vekten på lasteplanet til 650 kilo. Burde vel holde for de fleste, spør du meg.

Mjaaland, Tor

Støysvak

Bilen har det bra også på asfalt der dekkene imponerer med lavt støynivå. Den er så lettkjørt at vi gjerne skulle dradd på langtur med den godt over fem meter lange og to og et halv tonn tunge bilen. Bare synd at vi ikke kan ta med familien på tur. Vi kjørte nemlig utgaven med grønne skilter til rundt 690.000 kroner. Skal du ha bakseter i bilen, øker prisen med rundt en halv million kroner. Det er det nok ikke mange som tar seg råd til i en bil som du gjerne ser mellom anleggsmaskiner og blant entreprenører som vil vise at de kan dukke opp hvor som helst når som helst.

Mjaaland, Tor

Du kan velge mellom bakhjuls- eller firehjulsdrift i opp til 150 km/t. Og selv om automatkassen er god, er det godt å se at dette fortsatt er en manuelt betjent bil. Da girer du med store hendler bak rattet og kan kontrollere best mulig når terrenget krever sitt.

Mjaaland, Tor

Verd pengene

Spesialstoler med solid stopping og støtte øker velværet, mens det solide sportsrattet har fått en rød strek for å vise når hjulene peker rett fram når det er viktig å vite.

På et kjøretøy som denne er det meste inkludert i startprisen. Du får bi-xenon hovedlys og led kjørelys, ryggekamera, aluminiumsfelger og terrengdekk, tilhengerfeste, berøringsskjerm, nøkkelløs start og en god del mer.

Mjaaland, Tor

Noen salgsvinner blir nok ikke bilen her hjemme. Men å legge på 160.000 kroner i forhold til en standard Ford Ranger, må jo være verd pengene om du både skal fraktes, ha det moro og være trygg på at du kommer frem der de aller fleste må gi opp.

Fakta

Bil: Ford Ranger Raptor Pris: kr 689.900,- Motor: 2,0 liter biturbo Effekt: 213 hk Dreiemoment: 500 Nm Drivverk: 10 trinns automatkasse Toppfart: 180 km/t 0–100 km/t: 10,5 sek Forbruk: 0,87 l/mil (NEDC) Utslipp CO2: 233 gram/km Lengde/bredde/høyde: 5390/2030/1870 mm Egenvekt: 2537 kg Hengervekt: 2,5 tonn Vekt lasteplan: 650 kg

Kjøreegenskaper

Ranger Raptor kunne nok vært satt på langt hardere terrengprøver enn vi gjorde. Men den fløt flott over ujevnt underlag. Som en stor personbil på landeveien.

Design

Her har utvilsomt Ford skapt en mye tøffere utgave av Ranger enn vi er vant med. Tøft utenpå, enkelt og greit innvendig.

Økonomi

Til å være på grønne skilter er det enn kostbar bil. På kjøretur under normale forhold går den på rundt 0,8 liter å mila. Helt greit.

Pluss

Terrengegenskaper og tøft utseende kombinert med personbilopplevelse på landevei er gode egenskaper.

Minus

Forholdsvis høy pris for utgaven på grønne skilt, veldig dyr som er personbil. Ingen sprinter på landvei med drøyt 200 hk på den 2,5 tonn tunge bilen.