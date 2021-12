Basert på reglene fra Olje- energidepartementet, har nettselskapene nå kommet opp med en ny modell for hvordan nettleien skal se ut. Men mange av de store nettselskapene har lagt fram prisene først nylig. Et av de største nettselskapene, Elvia, ventet til 2. desember, skriver Norsk Elbilforening på sine hjemmesider.

– Det oppsiktsvekkende er at prisene kommer så sent. De nye reglene er temmelig vanskelig å forstå, så mange vil ikke ha en anelse om hva de skal betale i januar. Og det kommer i tillegg til tidens høyeste strømpriser, uttaler Erik Lorentzen, fagsjef i Norsk elbilforening.

Får nettselskapene det som de vil, vil den ene timen i måneden du bruker mest strøm bestemme prisen på nettleia for hele neste måned. Slik kan høyt strømforbruk under julemiddagen straffe lommeboka i hele januar.

Han mener modellen som nettselskapene har lagt fram, er veldig gammeldags.

– Modellen kan føre til at det for en del forbrukere lønner seg å flytte forbruk fra natta, når det er mest kapasitet i nettet, til dagen. Dette til tross for at det neppe er best for samfunnet, forklarer Lorentzen.

De aller fleste elbilister lader på natta, ifølge tall fra undersøkelsen «Elbilisten», som Norsk elbilforening gjennomfører hvert år.

– Og det er jo lading når det er mest ledig kapasitet i nettet vi ønsker. Da er dumt å komme med en modell som kan fører til at elbilistene endrer ladevanene sine for å spare penger.