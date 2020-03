Prøve­kjørt: MG ZS EV: Kina-elbil impo­nerer på pris, utstyr og plass

Plutselig dukket den opp, første elbil fra Kina klar for et fortsatt sultent norsk marked. En bil som overrasker på plass og utstyr, leveres så å si på dagen, og som ikke tømmer bankkontoen.

Slik ser den aller første kinesiske elbilen på personbilmarkedet ut. MG ZS EV er blant de rimeligste elbilene på markedet. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Britiske MG var en gang kjent for raske sportsbiler. Etter mange nedturer endte det med at merket ble kinesisk, og er nå eid av giganten SAIC, som produserte sju millioner biler i 2019.

Få nordmenn kjørte britiske MG. Nå er det duket for at langt flere kan sette seg inn i MG ZS EV, for importøren har ambisjoner om å rulle ut 2000 på norske veier i år. Og med Subaru i porteføljen fra før av, er det nok av både forretninger og verksteder å velge mellom.

MG ZS EV er tøff i fronten, kan minne litt om Mercedes. Foto: Tor Mjaaland

Toppkarakter

«Du store kineser» er visstnok et gammelt uttrykk for overraskelse. Her vil vi heller si «du mellomstore kineser», selv om vi ikke er overrasket over at Kina er i stand til å lage en elbil på mellomstørrelsenivå som holder mål i Norge. Den har fått toppkarakter i sikkerhetstesten Euro NCAP, og vårt konklusjon er at dette kan være elbilen for mange husstander som ikke trenger all verdens luksus eller elektrisk kjørelengde på 40–50 mil.

Imponerende bagasjerom på ca 450 liter. Foto: Tor Mjaaland

Fabrikant og importør har gjort det enkelt for potensielle kunder. Valget står mellom comfort eller luxury og fem forskjellige farger. Vi kjørte luxury til 259.980 kroner og mener at dette må være et godt kjøp. Billigste versjon koster 20.000 kroner mindre. Den blir neppe salgsvinneren.

Ryddig, enkelt og stilrent er karakteristikken på det innvendige. Foto: Tor Mjaaland

Mye utstyr

Hva får du så for rundt en kvart million kroner? Først og fremst en romslig, kompakt crossover, som bilene i dette segmentet kaller seg. Stort bagasjerom på 450 liter og bra plass innvendig, på størrelse som Kia e-Niro, men med en hyggeligere prislapp. Og selvsagt litt billigere «look».

I luxury-utgaven får du også mye utstyr som stort glasstak, filskiftvarsler, nødbremsassistent, adaptiv cruiskontroll, skiltleser, aktiv filholder, ryggekamera og en god del mer. Imponerende!

Tykke seterygger gir god støtte. Enkelte klager over kort sittepute. Foto: Tor Mjaaland

Innvendig er det nøkternt med utgangspunkt i den hyggelige prisen. Men setene er gode, småstilig med sydde sømmer i imitert skinn og en blanding av skai og hardplast på dashbordet. Helt greit. Et kjempestort glasstak setter mange pris på, og plassen er overraskende god.

Elektrisk justering

Enkelte tilbakemeldinger fra «testkjørere» på nærmere 1,90 meter høyde over havet har vært at de hadde ønsket seg seteforlenger i den ikke alt for lange sitteputen i forsetet. Det hadde vi på 1,75 meter ingen problemer med. Elektrisk justering av førersetet er hyggelig i en så rimelig bil.

Plassen i baksetet er absolutt brukbar. Foto: Tor Mjaaland

Varme og ventilasjon stiller du etter behov opp og ned uten at du kan velge gradeantall. For oss som er oppvokst med biler uten aircondition, er det helt greit. Vi hverken frøs eller svettet.

Hvordan oppfører så MG ZS EV seg på veien? Helt greit er svaret her også. Om den ikke er sportsbil som opphavet tyder på, er den mer enn kjapp nok innenfor norske fartsgrenser med åtte sekunder fra null til 100 km/t. Litt dekkstøy merket vi, men ellers er det liten forskjell mellom denne og mange av de andre elbilene i dette størrelsesegmentet.

Bilen skal visstnok være designet i England, laget i Kina. Uansett hvem som har æren, så er det stilrent og oversiktlig innvendig. Hjulet er girvelgeren. Foto: Tor Mjaaland

Rekkevidde som e-Golf

Med godkjent hurtiglading opptil 80 kw skal det gå unna på 36 minutter å lade til 80 prosent og en time fra null til 100 prosent.

Så var det rekkevidden, da? 263 kilometer er den oppgitte WLTP-distansen. Det finnes konkurrenter med rundt 40 mil å skryte av, men dette er omtrent som Norges mest solgte bil, Nissan Leaf, hadde i 2018. Og flere mil lenger enn e-bilsuksessen Volkswagen e-Golf. Batteriet på MG ZS EV er på 44,5 kWh, mens nevnte Leaf hadde 40 kwh, e-Golf 35,8 kWh.

Et godt ryggekamera er greit å ha. Bilen er faktisk velutstyrt i Luxury-utgaven. Foto: Tor Mjaaland

Konklusjonen er egentlig ganske enkel: Med fem års garanti på bilen, åtte år på batteriene og ti mot rust, med en pris klart under konkurrentene og bra med utstyr og plass, er MG ZS EV antagelig et godt elbilkjøp. Du får en kvikk, lettkjørt og romslig elbil, og lever greit med at ikke alt er på aller høyeste nivå. De 100.000 kronene du kanskje har spart, kan du sikkert finne annet å bruke på.

Fakta

Bil: MG ZS EV Luxury

Pris: Fra kr 239.900,-

Pris prøvd bil: 259.890,-

Motor: Elmotor

Effekt: 143 hk

Dreiemoment: 353 Nm

Toppfart: 140 km/t

0–100 km/t: 8,2 sek.

Rekkevidde: 263 km (WLTP)

Strømforbruk: 18,6 kW/100 km

Ladekapasitet: 6,6 kW (hjemmelader); 80 kW (hurtig)

Lengde/bredde/høyde: 431/181/164 cm

Bagasjerom: 448 liter

Egenvekt: 1518 kg

Kjøreegenskaper

Lettkjørt, grei, rask opp til 100 km/t og spesielt morsom i sportmodus. Litt dekkstøy.

Design

Utseendemessig kunne bilen like gjerne være produsert i Japan eller Sør-Korea. Eller Europa. for den saks skyld. Vekker ikke oppsikt, men ser solid og skikkelig ut.

Økonomi

På innkjøp en klar vinner. På forbruk vil elbiler alltid være vinnere, men det finnes elbiler som bruker mindre av kapasiteten per kjørte mil.

Pluss

Tre momenter teller svært positivt: En hyggelig pris, Luxury-utgaven er godt utstyrt og plass til folk og bagasje er god.

Minus

Litt vind- og dekkstøy, en smule gammeldags airconditionanlegg og noe billig «look» på enkelte detaljer.