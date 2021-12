Magasinet Motor skriver at Toyota forbereder en suv-utgave av sin legendariske Corolla for lansering i 2022 og antyder at den kan bli den aller siste bensindrevne bestselgeren i Norge.

Femte generasjon

Ifølge Motor blir Corolla Cross den første Toyota-modell med femte generasjon hybridmotor. I motsetning til dagens Corolla og coupéformede C-HR, kommer altså Corolla Cross med firehjulsdrift som alternativ til forhjulsdrift.

I det stadig mindre markedet for bensindrevne hybrider, og selvsagt bensindrevne biler totalt, er det dagens Corolla som topper i Norge. I november ble det registrert 220 nye Corolla i Norge, og med det er den på 21. plass denne måneden.

«Krympet» Rav4

Motor skriver at utseendet på nye Corolla Cross minner om en krympet Rav4. Lengden er på 4,46 meter, noe som skal være 14 cm kortere enn storebroren.

Femte generasjon hybridmotor har lettere og mer kompakte komponenter. Det nye batteriet har økt effektivitet og skal være 40 prosent lettere enn det forrige. Total systemeffekt er bedret med åtte prosent.

Corolla Cross kommer med 2.0 liters bensinmotor med 197 hester. 0–100 km/t skjer på greie 8,1 sekunder.

Hvor Corolla Cross hybrid havner prismessig, sier Toyota ikke noe om foreløpig. Dagens Corolla Touring Sport starter på 362.200 kroner. Kommer Cross-modellen i samme priskategori, vil denne ha alle muligheter for å bli den kanskje siste bensindrevne storselgeren i Norge, mener magasinet Motor.