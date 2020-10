Carshine aller først i Norge

Nå er Carshine tatt opp i det gode selskap som første bilpleiebedrift i Norges Bilbransjeforbund. Det er daglig leder og eier Bernhard Roland svært stolt over.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Styreleder i Norges Bilbransjeforbund, Per Helge Gumpen, overrekker plaketten til eier og daglig leder hos Carshine, Bernhard Roland. Den er et synlig bevis på at bedriften er første bilpleiebedrift tatt opp i forbundet. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Men også lederen i Norges Bilbransjeforbund (NBF), Per Helge Gumpen, smilte bredt da han kunne overrekke medlemsplaketten i forbundet til Carshine-sjefen. Han forteller at NBF har hatt en strategiprosess over flere år der målet har vært å utvide medlemskriteriene slik at seriøse bedrifter innen bilrelaterte produkter kan bli medlemmer.

– Vi har laget kvalitetssikringssystemer som sikrer at nye medlemsbedrifter holder det nivået vi ønsker og krever. Og Carshine har vist gjennom mange år seriøsitet og kvalitet i en bransje der det dessverre har vært og fortsatt er for mange som ikke driver slik vi ønsker, sier Gumpen.

Her er det utsendte fra Norges Bilbransjeforbund som filmer førstemann med kompetansebevis i Norge innen bilpleiefaget, Rejhan Kojic hos Carshine i samtale med daglig leder Bernhard Roland og styreleder i NBF, Per Helge Gumpen. Foto: Tor Mjaaland

Faglig utvikling

Carshine ble tidlig sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift og er også godkjent som opplæringsbedrift der målet er å få innført fagbrev. Og jakter hele tiden på dyktige unge mennesker som vil være med å utvikle Carshine i fremtiden.

– Vi ønsker hele tiden å utvikle oss, strekke oss lenger faglig og miljømessig, sier den unge bedriftseieren Bernhard Roland (33) som leder landets største privateide uavhengige bedrift innen bilpleie.

Han forteller at gleden var stor da responsen på medlemssøknaden i Bilbransjeforbundet var 100 prosent positiv og at Carshine var velkommen som medlem.

– En ren glede å få Carshine som medlemsbedrift, var den kjappe kommentaren fra kommunikasjonssjefen i Bilbransjeforbundet, Egil Steinsland.

Styrker bilbransjen

– Vi har i mange år jobbet for å skape en mer seriøs bransje ved å investere i nytt utstyr og ta HMS på alvor. I min tid som leder har vi redusert sykefraværet fra rundt åtte prosent til 1,4 prosent. Slike resultater gir oss blod på tann til stadig å utvikle bedriften, sier Bernhard Roland.

Og Per Helge Gumpen, Gumpen-sjefen som i mai ble valgt til styreleder for den norske bilbransjen, ønsker å gjøre forbundet bredere ved å ta inn firmaer innen bilrelaterte produkter som driver seriøst. Han mener det styrker bransjen totalt sett og gir en mer slagkraftig bilbransje.

– Vi mener at vi får en sterkere stemme overfor resten av samfunnet ved å ta opp bedrifter som Carshine i forbundet, sier Gumpen og fortsetter:

Inspirere andre

– Forhåpentligvis er dette et av mange skritt på veien til å få bort firmaer som driver på en måte som går ut over de ansattes helse, ikke leverer kvalitetsarbeid, bryter regler for utslipp og miljøsikkerhet og unndrar skatter og avgifter, sier Per Helge Gumpen.

Han håper at Carshine skal inspirere andre bedrifter, lokalt og nasjonalt innen bilpleiefaget, til å strekke seg mot å tilfredsstille kriteriene for NBF-medlemsskap.

– Da er de hjertelig velkommen inn i forbundet, slår styrelederen fast.