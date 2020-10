Bil-boom i september i Kristiansand

Antall nyregistreringer økte med 60 prosent i september. Volkswagens økning på 150 prosent bidro sterkt til resultatet.

Volkswagen ID.3 viste rumpa til konkurrentene i september og ble klar vinner på registreringsstatistikken. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Men det var ikke bare Volkswagens nye elbil ID.3 som sørget for skyhøye registreringstall i Kristiansand i september. Den rimelige kinesiske suven, elbilen MG ZS, viser igjen at den er blitt en knallsuksess. Hele 50 nye trillet ut fra Oddemarka Auto i september. Dermed ble MG ZS nummer to på statistikken i tidenes beste september der det ble registrert nesten 600 nye biler.

September ble en elbilmåned av de sjeldne med cirka 60 prosent elbiler blant de nye bilene i Kristiansand, omtrent samme prosent som for Norge totalt. Når de ladbare bilene, såkalte plug-in biler, utgjorde nesten 20 prosent, betyr det at 80 prosent av de nye bilene i september var utstyrt med stikkontakt. Tesla, som har hatt et heller labert år i 2020, kom sterkt denne måneden. Model 3 ble tredje mest registrerte bil i Kristiansand.

Blant de 13 mest solgte bilmodellene i Kristiansand i år, er det 12 elbiler. Bare Skoda Octavia, med dieselmotor, utfordrer elbilene med sin åttendeplass.

Edvard Haugland hos Oddemarka Auto kan igjen vise til fantastiske salgstall for elbilen MG ZS. Den ble nest mest registrerte nybil i Kristiansand i september. Foto: Tor Mjaaland

Ordrereserve

Litt av forklaringen på de sterke tallene er at mange forhandlere hadde stor ordrereserve, og endelig var det tilgang på biler som har vært bestilt over lang tid. Det gjelder først og fremst Volkswagen ID.3 der hele 81 nye biler ble registrert i Kristiansand i september. Men også Tesla har manglet biler, og kunne levere i september.

Et merke som fortsetter å imponere er Audi. Elbilen e-tron ligger an til å bli mest solgte bilmodell i Kristiansand og i Norge i år. Audi-salget har økt med neste 122 prosent sammenliknet med i fjor. Toyota har ventet på biler, men inngått mange salgskontrakter så langt i år. Nå er den ladbare utgaven av Rav4 dukket opp, og den selger godt. Dermed fikk Toyota en økning på nesten 60 prosent sammenliknet med en heller svak september i 2019.

I det hele tatt er det mange av de store bilmerkene som leverer godt i september. Mercedes økte med 83 prosent, BMW 93 og Audi med hele 164,7 prosent sammenliknet med fjoråret.

Økning i Mandal

Et annet merke som gjør det sterkt i år er Hyundai. Først og fremst takket være elektriske Kona ligger Hyundai på fjerdeplass på registreringsstatistikken etter årets ni første måneder, hakk i hæl på Toyota, og knepent foran Skoda. Sistnevnte har en liten pustepause i påvente av nye Octavia og elbilen Enyaq. Denne kommer neppe før rundt årsskiftet, men interessen er voldsom.

Også i Mandal gikk registreringstallene i været med over 70 prosent økning. Som i Kristiansand var det Volkswagen og ID.3 som dro lasset og var desidert mest registrerte nybil.