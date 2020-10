Prøvekjørt: Xpeng G3 Smart: «Kina-Tesla» som nesten overgår yankeen

Pass opp, Volkswagen, Tesla, Nissan, Volvo, Audi og mange flere! Kineserne truer, og dere har grunn til å frykte dem. Iallfall når det gjelder elbiler.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Xpeng G3 er siste tilskudd på elbilfronten fra Kina. Her er det mye som minner om Tesla, men til en svært hyggelig Kina-pris. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Et blodfersk eksempel på det er den kompakte suv-en Xpeng G3. Et bilmerke ingen av oss hadde hørt om for noen måneder siden, men som nå er klar for det lettere hysteriske norske elbilmarkedet. For her er det mye som imponerer, først og fremst på teknologi, men også på pris og plass. Mens de fleste andre biler har fått et prishopp i år, satte Xpeng ned prisen med 40.000 kroner før den var lansert i Norge.

Men tilbake til teknologien. For her er det Tesla-opplevelse umiddelbart når du setter deg inn i bilen. Den voldsomme skjermen, girvelger og instrumenter er så Tesla-likt at det nesten er til å smile av. Men det fungerer og overgår amerikaneren på enkelte områder når det gjelder avansert teknologi, førerstøtte og sikkerhet.

Ryddig dashbord uten knotter og knaster gir et svært ryddig «look». Foto: Tor Mjaaland

Den store midtstilte skjermen er enkel å forholde seg til. Foto: Tor Mjaaland

Alt utstyr

Xpilot kaller Xpeng systemet som er standardutstyr. Med 20 sensorer, hvorav 12 ultrasoniske radarer og fem HD-kameraer overvåker Xpilot omgivelsene og assisterer føreren.

Her er kollisjonsvarslere både forover og ved rygging, fotgjengervarslere med automatisk nedbremsing, blindsonevarslere og svingassistent med automatisk hastighetsreduksjon. Adapativ cruisekontroll, filskiftassistent, køassistent og ikke minst den mest avanserte parkeringsassistenten vi har opplevd, er også blant godsakene fra Xpeng.

Slik ser Xpeng G3 ut forfra. Foto: Tor Mjaaland

Parkerer selv

Sistnevnte, den automatiske parkeringen, er verd noen flere ord. Ledige parkeringsplasser kommer opp på skjermen, du trykker på den du ønsker å benytte, og bilen parkerer automatisk der. Er det trangt å komme ut av bilen, går du ut på forhånd, og bilen kjører selv på plass.

Og som på Tesla har Xpeng G3 et system som tillater nettbaserte oppdateringer, slik at nye funksjoner overføres til bilene.

Bakseteplassen er helt grei, men tre storvokste vil sitte rimelig intimt. Foto: Tor Mjaaland

Nå skal vi medgi at noen av disse systemene fikk vi ikke prøvd i førproduksjonsbilen vi hadde til disposisjon. Den var nemlig ikke utstyrt med Xpilot. Heller ikke med 360 graders kamera på taket som kan brukes til å filme vakker natur eller andre minner du vil ta vare på.

Kuttet prisen

Xpeng G3 kommer i to versjoner, største forskjell er kamera på taket og skinn i setene. Velger du å avstå fra tak-kamera, får du mulighet til takboks. Tilhengerfeste er ikke mulig, men bagasjerom på 380 liter er ikke dårlig.

Vi har kalt den en kompakt suv, et segment det blir stadig flere elbiler i. Da den ble presentert, var billigste utgave priset til cirka 400.000 kroner. Men så kuttet de 40.000 kroner, og startprisen for en avansert elbil er nå 358.000 kroner.

Bagasjerom på 380 liter er blant det bedre i denne kompakt-klassen. Foto: Tor Mjaaland

Så vil noen kanskje si at Xpeng, som er et nytt merke også i Kina, er et usikkert valg etter å ha produsert «bare» 20.000 biler for hjemmemarkedet før Norge kom på kartet. Men ut fra det vi har fått fra Kina så langt av elbiler, burde det ikke være grunn til skepsis. Mange av dem selger i bøtter og spann.

En diger frontrute gir masse lys inni bilen. Foto: Tor Mjaaland

Enorm frontrute

Vi nevnte tidlig «Tesla-sjokket» når du setter deg inn i bilen. Den enorme frontruta er også et skikkelig blikkfang, samtidig som du sitter passe høyt med god oversikt. Xpeng har ikke firehjulstrekk, klart færre hestekrefter enn stadig nevnte Tesla, men er mer enn rask nok med sine 197 hk.

Designmessig preges bilen av en sportslig spiss front, smale frontlykter, skrånende bakrute og på mange måter et tøft suv-design. Som ikke skiller seg voldsomt ut fra en del andre biler i denne klassen.

Det er enkelt å finne god sitte- og kjørestilling i nye Xpeng G3. Foto: Tor Mjaaland

G3 er kjapp, lettkjørt og tydelig på styringen. Den er mer komfortabel enn sportslig og imponerer på kjørelengde med rundt 45 mil. Ladehastighet på 50 kWh er ikke blant de beste, men importør antyder ladehastighet fra 20 til 80 prosent på rundt 45 minutter.

Lokal partner

Xpeng selges på utradisjonelt vis. Den kan bestilles fra skrivepulten, men markedsføres lokalt også gjennom et selskap i Bay-gruppen i Sørlandsparken. Service og garantioppfølging burde gå greit etter at importøren har inngått avtale med 40 el-sertifiserte Meca-verksteder og 14 NAF-verksteder over hele landet.

Vi starter der vi begynte: Xpeng G3 er et nytt bevis på at elbiler fra Kina skal tas alvorlig. Svært alvorlig!

Kjøreegenskaper

Lettkjørt, kjapp, men ikke så veldig spennende, er førsteinntrykket. Xpeng G3 er behagelig stillegående.

Design

Den spisse fronten gir et sportslig inntrykk, ellers nokså likt flere andre kompakte suv-er. Innvendig stilig, helt uten knapper og med en voksen skjerm der alt styres.

Økonomi

I en tid der prisene presses på elbiler, tror vi Xpeng skremmer en del konkurrenter med en startpris på 358.000 kroner for en avansert bil.

Pluss

Vi gir tommel opp for pris, utstyr, plass og helt greie kjøreegenskaper.

Minus

Ladefart på 50 kWt er mindre enn hos mange konkurrenter i dag.

Fakta Xpeng G3 Smart Pris: 358.000 kroner

Motor: Elektrisk

Effekt: 145 kW (197 Hk) 300 Nm.

Batteri: 66,5 kWt

Hurtiglading: 50 kW, Chademo

Rekkevidde: 450 km (WLTP)

Toppfart: 170 km/t

0–100 km/t: 8,6 sek.

Lengde/bredde/høyde: 4450/1600/1820 mm

Bagasjerom: 380 liter

Egenvekt: 1637 kg