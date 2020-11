Audi RS Q8: En 2,5 millioners panter på veien

Været var så novembervakkert som du sjelden opplever det. Men bilen fikk oss til å glemme sola og det meste ellers i livet. For noe råere har vi aldri kjørt.

En Audi RS Q8 til 2,5 millioner kroner nyter solnedgangen over Hamresanden. Mens vi fikk nyte bilen noen mil, utvilsomt en bilopplevelse for livet. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Den blir neppe en utfordrer på salgsstatistikkene, men flere skal allerede ha bestilt Audi RS Q8. Får de den til jul, må det bli tidenes julepresang. Både når det gjelder kvalitet, pris og dimensjoner. Og med naboens blikk mot julepresangen som en ekstragave.

Vi gjemmer prisen en liten stund til. For hyggens skyld. For dette er en bil som nesten får deg til å glemme prislappen og bare nyte, mens du lar bilen yte. For verdens raskeste suv, med rekordnotering på Nürburgring-banen, har absolutt alt du kan ønske deg av en bil. Og en god del mer.

På leting etter verdige konkurrenter til Audi RS Q8 gikk veien til Kjevik flyplass. Men der var det koronastille og ingen fly som kunne utfordre Audi-en på 100-kilometers sprinten. Foto: Tor Mjaaland

600 hk

Vi starter med det under panseret: En fireliters V8-er TFSI bensinmotor med 600 hk og 800 Nm sørger for å forflytte deg fra søvnig stillstand til viltre 100 km/t på 3,8 sekunder. Ispedd vellystig brumming som smører ørekanalene. At bilen vi prøvde hadde keramiske bremser som ekstrautstyr til en pris du får en OK bruktbil for, kan sikkert være greit på veier og baner der villdyret kan slippes løs. På norske veier og med norske fartsgrenser blir det bare smakebiter av råskapen du får tilgang til.

Her er det enkelt og greit: Bare lekkert! Foto: Tor Mjaaland

Bilopplevelsen

Men kjører du, eller rettere sagt flyter du stille og behagelig langs norske riks- og motorveier, er det ikke kreftene, men heller komforten og den optimale bilopplevelsen som preger både deg og kjøreturen. RS Q8 flyter formelig av sted, selvkjørende i stor grad og med absolutt alt som kan oppdrives av støttefunksjoner, sikkerhetspakker og ekstrautstyr som Audi-ingeniørene kan klare å finne på.

Den digitale cockpiten i Audis toppmodell holder utvilsomt høy standard. Skulle forresten bare mangle... Foto: Tor Mjaaland

Og best av alt, du merker ikke at det er en bil på over fem meters lengde og to meter og tjue centimeter bredde du har til låns.

Ingen grunn til å klage på bagasjeplassen. Over 600 liter bagasjevolum. Foto: Tor Mjaaland

Prislappen

Og da er vel tiden inne for å fortelle at bilen vi kjørte hadde en prislapp på 2.552.224 kroner. Vi gjentar, om det er litt vanskelig å lese så høye tall: Drøyt to og en halv million kroner koster bilen. Da er det lagt inn ekstrautstyr for rundt 700.000 kroner, de keramiske bremsene inkludert. Og RS-merke med Audi-ringer til litt over fire tusen kroner. De voldsomme 23 toms felgene er heller ikke på billigsalg hos Audi. De koster drøyt 35.000 kroner, head up-display over 20.000 kroner.

Verken baksetekomfort eller bakseteplass er det noen som vil klage over. Foto: Tor Mjaaland

En panter

Men Audi RS Q8 er mye mer enn enn suv-racer fullstappet med utstyr. På veien oppfører den seg som en smidig panter når den smyger seg gjennom svingene. Da skulle du ikke tro at du har en bil på nærmere 2,5 tonn med deg på tur. Først når du titter ned på panseret, ser du at det er en voksen kar du har med å gjøre.

Slik ser Audi RS Q8 ut bakfra. Diskret eleganse, kan man kanskje si. Foto: Tor Mjaaland

Kjøreegenskapene kan du sikkert takke et svært avansert understell, med justerbar luftfjæring, elektromekanisk krengningsstabilisering, sportsdifferensial og firehjulsstyring for. Det sistnevnte er faktisk standardutstyr.

Mange lekre detaljer innvendig i bilen. Foto: Tor Mjaaland

Dinosaur

Audi RS Q8 er en såkalt mildhybrid med et lite batteri som skal hjelpe litt på utslipp og forbruk. Det blir uansett høyt, Over 300 gram CO2 på kilometeren og godt over literen fra bensintanken. Så denne bilen, kanskje like mye dinosaur som panter, ser nesten ser ut som den er klar til å sluke alle andre biler på veie. At den kan få det litt tøft den dagen elektrifiseringen tar over for fullt, glemmer vi i denne runden.

Inntil da er det lov å smile bredt etter en tur i en bil de fleste bare får se bakstumpen av.

Førerkomfort, sittekomfort og setekvalitet er som det bør være i en bil av dette formatet. Foto: Tor Mjaaland

Fakta

Bil: Audi RS Q8

Pris: Fra kr 1.839.700,-

Pris prøvd bil: 2.552.224,-

Motor: 4L V8 Twin-turbo bensin/hybrid

Effekt: 600 hk/800 Nm

Girkasse: 8-trinn automat

Toppfart 250 km/t

0-100 km/t: 3,8 sek

Vekt: 2315 kg

Lengde/bredde/høyde: 5012/2190/1708 mm

Forbruk blandet kjøring: 1,37 l/mil (WLTP)

CO2-utslipp blandet kjøring: 313g/km (WLTP)

Bagasjevolum: 605/1755 l

Kjøreegenskaper

Ingen tvil om at disse holder mål, og vel så det. Mest imponerende er kanskje at den voldsomme bilen ikke opptrer som noen mastodont på veien. lettkjørt men samtidig supersprek. En kjøreopplevelse, rett og slett.

Design

Audi RS Q8 flotter seg ikke med utvendig luksus. Den er, som alle Audi-utgaver, tro mot familiedesignet: Stilig. men vekker ikke oppsikt. Ulv i fårklær, ville kanskje noen sagt.

Økonomi

Kanskje burde vi hoppe over akkurat dette punktet. For her er både innkjøp og forbruk på et nivå som rett og slett passer dårlig for lommeboka til folk flest. Og flere enn det!

Pluss

Vet ikke helt hva vi skal starte med, men velger motor og ytelse. Aldri har vi kjørt sprekere fossilbil. Resten av bilen er nesten i samme klasse, overdådig utstyrt, masse plass og kjøreegenskaper som får deg i julestemning.

Minus

Egentlig er det ikke så mye mer enn pris og forbruk å føre på minuskontoen. Dette er bilen for de få. Og med CO2-utslipp på over 300 gram/km bidrar den ikke akkurat til å berge verden fra miljøkrisen. I bytrafikk selvsagt i største laget.