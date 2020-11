El-varebil med hurtiglading

Mens elbilene har tatt over 60 prosent av nybilmarkedet for personbiler, er bare sju prosent av de nye varebilene i 2020 elektriske. Men nå kommer stadig flere el-varebiler på markedet.

Nye Proace Electric er like om hjørnet og kommer til Sørlandet før jul. Foto: Toyota

– Om få uker kommer Toyota Proace Electric. Det er stor interesse for bilen i et marked som jo har vært begrenset når det gjelder tilbudet av elektriske varebiler, sier salgssjef Halvor Åmot hos Toyota Sør.

Tilbakemeldingene han får fra aktuelle firmaer er at de fleste ser at det går mot en elektrifisering også av varebilmarkedet. Men det pekes på noen utfordringer i for eksempel hjemmelading hos ansatte som disponerer bilene, rekkevidde, nyttelast og mulighet for tilhenger.

Lynlader

– Nå får vi en bil med oppgitt rekkevidde på 330 kilometer etter WLTP-standarden, målt med 500 kilo nyttelast og hele 75 kWh batteri. Den kommer i tre utgaver – kompakt, medium og lang, kan ta 1000 kilo nyttelast og 1000 kilo på hengeren, sier Åmot og mener denne bilen vil kunne dekke det daglige transportbehovet for svært mange firmaer.

En klar fordel vil Proace Electric ha ved at den lynlader opp til 100 kW. Det betyr antagelig lading til 80 prosent på under halvtimen. - Dermed er ikke en Oslo-tur med kort kaffestans med hurtiglading noe problem, mener Toyota-salgssjefen som har enda en godbit på lager:

– Med motorer på 136 hk tilfredsstiller Proace Electric kravene til høyeste Enova-støtte. Det betyr 50.000 kroner i tilskudd ved kjøp, så lenge det varer, sier Halvor Åmot som vet at flere lokale firmaer vurderer en overgang til elektrisk varebildrift den nærmeste tida.