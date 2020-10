De har en vinner på statsbudsjettet

De smiler, salgssjefen og teamlederen hos Toyota Sør. Med 75 km elektrisk rekkevidde er Toyota Rav4 blant de få ladbare hybridene som unngår avgiftsøkning.

Salgssjef Halvor Aamot og teamleder Rune Helleren hos Toyota Sør kan se statsbudsjett trygt i møte vel vitende om at Toyota Rav4 slipper unna avgiftsøkningen for ladbare hybrider. Foto: Tor Mjaaland

Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, er det ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) bare 15 av de 229 ladbare hybridene på det norske markedet som unngår avgiftsøkninger.

Representanter for bilbransjen etterlyser forutsigbarhet og mener at avgiftsøkningen bør utsettes og eventuelt justeres. Men hos Toyota Sør er stemningen god:

– Rav4 har i ladbar utgave har truffet svært godt i det norske markedet, slår salgssjef Halvor Aamot og nyansatt teamleder for personbilmarkedet, Rune Helleren, fast.

Med lang elektrisk kjørelengde unngår Rav4 avgiftsøkningen som for enkelte modeller ligger på 30.000-40.000 kroner.

Flere uten økning

I samme selskap som Rav4 er «søstermodellen» Suzuki Across og BMW 2-serie Active Tourer, ifølge avgiftskalkulatoren til OFV.

Også store BMW X5 45 e xdrive får minimal avgiftshopp takket være lang elektrisk rekkevidde.

Nye Ford Kuga plug-in har blitt en storsuksess i Norge. Også denne unngår avgiftsøkningen med over sju mil på strøm.

Det samme gjelder for noen Mercedes-utgaver som C 300e plug-in hybrid og A- og B-klasse 250e.

Også Kia Optima er i klassen for null avgiftsøkning.

Ladbar Ford Kuga har truffet godt i det norske markedet. Også den unngår avgiftsøkning i forslaget til statsbudsjett takket være lang elektrisk rekkevidde. Foto: Tor Mjaaland

Salgssjefen hos Toyota Sør forteller at det totalt er solgt rundt 5000 nye Toyota Rav4, klart mest av den ladbare utgaven.

– Men også hybridutgaven selger godt for det finnes en god del kunder som konkluderer med at denne er den riktige bilen ut fra deres kjøremønster, sier Aamot og minner kjapt om at også plug-in utgaven av Toyota Prius slipper unna avgiftsendringen.

Volvo rammes

Volvo har hatt stor suksess med de ladbare utgavene av V60, V90, XC60 og XC90. Disse får avgiftshopp på fra rundt 20.000 til over 40.000 kroner, ut fra avgiftskalkulatoren.

– Vi håper og tror at dette forslaget blir justert politisk før det blir endelig vedtatt, sier daglig leder Sondre Hansen hos Frydenbø Bilsenter Kristiansand. Hos Volvo er det storbilen XC90 i ladbar utgave som kommer dårligst ut med en avgiftsøkning på i overkant av 40.000 kroner.

Daglig leder Sondre Hansen hos Frydenbø Bilsenter Kristiansand håper at det blir justeringer på bilavgiftene i forslaget til statsbudsjett. Foto: Tor Mjaaland

– Så vet vi heller ikke hva importøren gjør i forhold til å fastsette nye priser, sier Hansen som ikke ser mørkt på situasjonen for Volvo.

– De aller fleste konkurrentene vil også få en økning ut fra forslaget som nå foreligger. Og fortsatt vil de ladbare utgavene ha et lavt avgiftsnivå, understreker Hansen.

Etterlyser forutsigbarhet

Daglig leder Lars Christian Austad hos British Cars etterlyser forutsigbarhet i det norske avgiftsregimet.

– Jaguar og Land Rover er midt oppe i en omlegging til elektriske drivlinjer på så å si alle modellene. Da er det svært lite gunstig når en bil som Range Rover Evoque PHEV får et avgiftshopp på nesten 34.000 kroner, sier Austad.

Han peker på at for mange av bilfabrikanter er Norge et svært viktig land i elektrifiseringen av bilmodellene.

– De tilpasser i stor grad modellene til Norge, og da er det lite gunstig med en slik rask endring, sier Austad som håper at nye avgifter blir justert og utsatt.

«Bør utsettes»

Leder av Bilforhandlerforeningen i Kristiansand, Terje Jochumsen, mener avgiftsøkningen bør utsettes til 1. juli 2021. Foto: Tor Mjaaland

Austad får støtte fra lederen for Kristiansand Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen.

– Forslagene i statsbudsjettet er et nytt og forventet skritt på veien mot elektrifisering av bilparken. Det som er problemet er mangelen på forutsigbarhet for bransjen, sier Jochumsen.

Han viser til at mange forhandlere har bestilt biler som delvis allerede er solgt til kunder, og som nå får et kraftig avgiftshopp.

– Derfor bør de nye avgiftene på ladbare hybrider innføres fra 1. juli neste år for å gi bransjen mulighet til å forberede seg selv og kundene på endringene, mener Jochumsen.

Dette er avgiftsøkningene

Mange ladbare hybrider blir opp til 40.000–50.000 kroner dyrere, elbileierne får for første gang trafikkforsikringsavgift på 2135 kroner, og biler med bensin- eller dieselmotor blir dyrere på grunn av økt CO2-avgift.

Det er i korthet forslaget til neste års statsbudsjett som hardest rammer ladbare hybrider med kjørelengde rundt 50 kilometer eller kortere. Grensen for avgiftsfritak er nå satt til 75 km elektrisk rekkevidde, mot 50 km tidligere.

Verd å merke seg er at ladbare hybrider fortsatt vil ha et langt lavere avgiftsnivå enn biler med bensin- eller dieselmotor.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken finnes det i dag 2312 ulike personbilmodeller å velge mellom på det norske markedet. Av disse er 229 ladbare hybrider. Kun 15 ladbare hybrider har 75 km eller lenger elektrisk rekkevidde, og får full avgiftsreduksjon. Ut fra dagens regler om 50 km elektrisk rekkevidde, er det 142 ladbare hybrider som får full avgiftsfritak.