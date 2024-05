Denne uka fylte Norges Automobil-Forbund (NAF) 100 år. Organisasjonen ble stiftet 21. mai 1924. Da fantes det ikke bilvei over Hardangervidda, og NAF-medlemmene satte selv opp veiskilt.

– I ett hundre år har vi vært med på å forme samfunnet. I dag er Norge verdensledende på elbil, og vi gjør oss klare for det neste skiftet innen transport, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF i en pressemelding fra jubilanten.

NAF ble stiftet i Oslo med 400 medlemmer, 21. mai 1924. I dag har NAF et stabilt medlemstall på om lag 500.000 medlemmer og er med det Norge og Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon.

Fra 1956 kunne du finne NAFs nødtelefoner langs veiene. De berget mange bilister i nød. Foto: NAF

– Vi går inn i fremtiden med optimisme. Disse hundre årene har vi hatt en rivende utvikling både innen teknologi og i velstand. Utbygging av infrastruktur og utviklingen innen kjøretøy har vært avgjørende for Norge. Vi skal være med å finne løsninger for bærekraftig utvikling også de neste hundre, sier Skjøstad videre i pressemeldingen.

1928: Første vei over Hardangervidda

I løpet av NAFs første tiår ble det mulig å kjøre bil fra Oslo til Mosjøen. Den første bilveien over Hardangervidda åpnet i 1928.

– De første veiene som knyttet landet sammen er i dag noen av de mest elskede turistveiene. Da la man veien der det passet, og i mange tiår har det vært utbyggingsmåten. Nå står vi i et skifte der det handler om å ta vare på veiene vi har, og å bygge slik at vi kan ta i bruk ny teknologi for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten, sier Skjøstad.

Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Foto: NAF

NAF mener det kan være store gevinster for samfunnet med å ta i bruk ny teknologi. Løsninger som knytter vei og kjøretøy sammen på en smart og trygg måte kan være med å styre trafikken, varsle om skred eller trafikkfare, og få ned antallet ulykker.

Må få bort forfallet

– Vi må gjøre grepene nå som sikrer at vi er klare for en fremtid der bilene kommuniserer med hverandre og med veien. På veinettet trengs det store investeringer og at vi får bort forfallet. Gjør vi ikke det kan vi heller ikke ta i bruk den nye teknologien som kommer, sier Skjøstad.

En undersøkelse Norstat har gjort for NAF viser at over 90 prosent tror det vil ta mer enn fem år før bilene blir selvkjørende. Et flertall, hele 57 prosent, tror det vil ta mer enn 10 år. Hele 28 prosent tror det vil ta mer enn 20 år, eller aldri bli en realitet.

Her testes bremser på motorsykler midt på Dovrefjell. Foto: NAF

– Teknologien finnes i dag, men det krever at vi investerer i å gjøre det mulig. Det samme gjelder bruk av droner som frakter mennesker – det er ikke så langt unna som man skulle tro, sier Skjøstad.

Dronefrakt av folk

Han viser til at flere aktører både i Europa og Asia har utviklet droner som kan frakte mennesker.

– Uansett om vi reiser på veien eller over den, er det behov for å verne forbrukernes interesser, sikre et trygt regelverk og at ny teknologi blir tilgjengelig for folk, sier Skjøstad, og minner igjen om at Norge er verdensledende på elbiler.

– Hele verden ser til Norge. Vi har fått til en kraftfull omstilling av bilparken, og folk har vært med på endringene. Fremover vil vi se nye teknologier komme på markedet, nye drivstoffkilder eller måter å forflytte seg på, sier Skjøstad.

– Det gjelder å ikke glippe på målstreken og å sikre at vi har god takt inn i neste teknologiskifte, sier sjefen for medlemsorganisasjonen med rundt en halv million medlemmer.