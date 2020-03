Skal firedoble produksjonen

Publisert Publisert Nå nettopp

Mercedes sin store elbil, EQC, skal bidra til å få ned utslippene på bilparken fra den tyske bilprodusenten. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Mange av de store bilprodusentene skjelver i buksene for mulig straffeavgifter på grunn av for høye utslipp i 2020. Mercedes hører blant selskapene som kan risikere milliardbøter om ikke produksjonen av utslippsfrie og utslippslave biler går ned.

Nå varsler Mercedes at produksjonen av «utlslippssnille» biler skal firedobles i inneværende år. Det har vært spekulert i at Mercedes kan risikere bøter på opp til ti milliarder euro om selskapet ikke klarer å nå utslippsmålet på 95 gram CO2 per km på nye biler. Det er magasinet Motor som melder dette.