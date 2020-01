Vi har prøvekjørt Skodas nye elbil: «Et bevis på at bilhold ikke må være dyrt»

«Endelig», sier nok Skoda-selgerne og gleder seg over at de er blitt med på elbilkappløpet. Mens bilkjøperne kan smile minst like bredt når de får en bra utstyrt elbil til 185.000 kroner.

Her er Skodas første elbil, Citigo e iV. Med en pris på ca 185.000 kroner er den blant de aller billigste elbilene på markedet. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Skoda har klart det mange forståsegpåere har sagt er umulig, nemlig å holde høyt salg av dieselbiler mens elbilene har flommet over landet. Diesel-Octavia ble fjerde mest solgte bilmodell i Kristiansand i 2019.

Men i 2020 er det duket for elbiler også fra den tsjekkiske bilprodusenten. Og de starter i god Skoda-ånd og tradisjon, med mye bil for pengene. Mens mange venter på den mye omtalte suv-en, som kommer i andre halvår, er lille Citigo e iV kommet til Sørlandet.

Citigo e iV skryter gjerne litt av bagasjeplassen, tallene riktignok oppgitt med nedslått baksete. Foto: Tor Mjaaland

«Økonomisjefens» valg

Bilen kommer i to utstyrsversjoner, Ambition og Style med rundt 15.000 kroner prisforskjell i førstnevntes favør. For de fleste som trenger en fornuftig elbil og fortsatt ønsker en sunn familieøkonomi, vil Ambition være tilstrekkelig. Da får du en lettkjørt og kjapp elbil med OK plass til fire personer og to, tre store bager i bagasjerommet på 250 liter.

Så hvorfor betale minst 100.000 kroner mer for en litt mer påkostet elbil når den likevel er bil nummer to i familien? Et naturlig spørsmål for «økonomisjefen i husstanden å stille seg.

Grei plass til to personer i baksetet. Bilen er registrert for fire. Foto: Tor Mjaaland

Trillingene

La det også være sagt at Citigo e iV ikke er alene som elbil i Volkswagen-familien i dette segmentet. De litt uekte trillingene E-Up fra Volkswagen, Mii fra Seat og Citigo e iV er nesten identiske biler, uten store prisforskjeller. Seat Mii, som du handler på nettet, koster omtrent det samme som Skoda-utgaven, mens Volkswagens utgave er noen tusenlapper dyrere. Så her er det duket for et skikkelig familieoppgjør framover.

Da e-Up kom på markedet, var det med beskjedne 18 kWt batteri og realistisk kjørelengde ikke så mye over ti mil. Nå har alle tre fått batteri på 36,8 kWt og oppgitt kjørelengde på 260 kilometer.

Litt enkel hardplast må en vel regne med i interiøret på en så billig bil. Foto: Tor Mjaaland

Nok rekkevidde

Etter noen timer bak rattet i Citigo e-iV mener vi det er realistisk. Ja, er du av den superøkonomiske typen, velger kjøremodus «eco +» og altså tåler å sitte i en kald bil med redusert motorkraft, burde 30 mil også være innen rekkevidde.

Det er kanskje ikke så viktig, for de fleste vil ha både de opprinnelige 82 hestekreftene til disposisjon og ikke redusere på komforten. Du har likevel mer enn tilstrekkelig rekkevidde til den daglige kjøringen og trenger ikke være på konstant jakt etter ladestasjoner. For å få noen ekstra kilometer, kan du vippe girspaken til siden og justere regenereringen i fire trinn, pluss fri rulling.

Hva får du så for 185.00 kroner om du går til Skoda for å handle elbil?

Bagasjerommet er ikke stort, men forholdsvis dypt og rommer to, tre store bagger. Foto: Tor Mjaaland

Først og fremst en praktisk, lettkjørt og kjappis av en elbil. Kjappheten merker du nok mest fra stillestående posisjon til 70–80 km/t, men hverken bil eller fører mistrives på motorvei i 100 km/t og litt til.

Rimelig bilhold

Citigo e iV er behagelig stillegående og er utstyrt med for eksempel lane assist som holder deg på veien om du trenger hjelp til det, og city brake, noe Volkswagen-konsernet var først med i småbilsegmentet. For den oppgitte prisen får du både treårig serviceavtale og vinterdekk med på kjøpet.

Vi var fornøyd med forsetene. Men de er ikke akkurat av det tykkeste slaget. Foto: Tor Mjaaland

At en bil i denne prisklassen har en del rimelig hardplast i interiøret, må du vel regne med. Vi satt godt i førersetet, men setene er ikke akkurat av det aller tykkeste slaget. Bilen har led kjørelys men halogen hovedlys. Sistnevnte skulle gjerne vært oppgradert til for eksempel xenon-lys.

Du har god oversikt over elektrisk rekkevidde. Oppgitte 260 kilometer ser ut til å være realistisk, under normale vær- og føreforhold. Foto: Tor Mjaaland

Konklusjonen må bli at Skoda Citigo e iV er eksempelet på at bilhold ikke trenger vært kostbart. Dersom du ikke venter for lenge og får med deg de mange fordelene elbilene fortsatt har i Norge, og kan glemme økende bensin og oljepriser, vil vi tro at humøret er på topp også etter noen tusen kilometer elkjøring. I for eksempel en elektrisk Skoda.

Fakta

Bil: Skoda Citigo e iV Style

Pris: 199.900 kroner. (Ambition: 184.900,-)

El-motor: 82 hk/212 Nm

0–100 km/t: 12,2 sek.

Forbruk: 12,8 kWt/100 km (WLTP)

Batterikapasitet: 36,8 kWt

Ladefart hurtiglading: 40 kW/t

Lengde/bredde/høyde: 360/165/148 cm

Bagasjevolum: 250/923 l

Egenvekt: 1160 kg

Kjøreegenskaper

Skodas første elbil er lettkjørt, kjapp opp til 60–70 km/t og stillegående. Her innfrir billigelbilen fra Tsjekkia.

Design

Skal vi si at designet er mer morsomt enn det er stilig? Men den firkantede formen gjør at innvendig plass er bra.

Økonomi

På dette området er Citigo e iV en vinner. Billigere daglig bilhold går det nesten ikke an å få.

Pluss

Stort pluss for at Citigo e iV gir bilkostnader på et behagelig nivå. Kjøregenskapene er helt OK i forhold til prisen. Bra med utstyr på basismodellene.

Minus

Innvendig ser du kjapt at det dreier seg om en bil i den laveste prisklassen. Her er det hardplast som gjelder. Typisk bil nummer to, på langtur blir nok komforten i minste laget.

