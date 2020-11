Må skifte batteri på ladbare Kuga

Ford har hatt stor suksess med ladbare suven Ford Kuga. Nå viser det seg at alle bilene må skifte batteripakke, levering av biler er stanset og biler som er solgt må ikke lades.

Det er denne bilen, Ford Kuga PHEV, som skal få ny batteripakke. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Salgssjef Erik Dåsnes hos Bay Auto i Kristiansand bekrefter problemene men henviser til Ford Norge for detaljer om hva som har skjedd. Dåsnes forteller at kunder som har kjøpt populære Ford Kuga får tre år med gratis service pluss et drivstoffgavekort på 5000 kroner i perioden bilen ikke kan kjøres på strøm.

– Vi starter utskiftingen av batteripakken i desember, beklager det som har skjedd, men opplever at kundene er fornøyd med måten vi håndterer dette på, sier Dåsnes.

Han forteller at kunder som har bestilt bilen men må vente med levering til utpå vårparten, også får tre år gratis service. De som har hatt behov for det, får også tilbud om gratis leiebil i perioden de venter på nybilen.

Erik Dåsnes er salgssjef hos Bay Auto Kristiansand. Foto: Tor Mjaaland

Gratis ladeboks

– I tillegg får de gratis ladeboks av Ford, forteller Dåsnes som har erfart at ingen av kundene som har bestilt bilen har valgt å gå ut av kontrakten.

– Det virker som om de synes vi er rause i den beklagelige situasjonen som har oppstått, sier Dåsnes.

Ford stanset leveringen av ladbare Kuga 3. september, og fra midten av desember settes fire sertifiserte mekanikere inn hos Bay Auto for å skifte batteripakkene.

– Det er en forholdsvis omfattende jobb som vil ta en dag per bil, sier salgssjefen som opplyser at Ford Norge bærer kostnadene ved reparasjonene.

Kommunikasjonsdirektør Anne Sønsteby understreker at de ladbare utgavene av Ford Kuga er trygge å kjøre men skal ikke lades via kabel før batteripakken er byttet ut. Foto: Ford Norge

Produksjonsfeil

– Vi har identifisert årsaken til problemet med Kuga ladabar hybrid, som er høyspenningsbatteriet, og den er knyttet til en produksjonsfeil i battericellene. Dette er årsaken til at et lite antall Kuga ladbare hybrid har opplevd feil som tidligere beskrevet. Vi har derfor besluttet å skifte høyspenningsbatteriet – og for å utføre denne reparasjonen vil vi trenge bilen en hel dag for å sikre installasjon av ny batteripakke og oppdatere nødvendig programvare, opplyser informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge.

Hun forteller at Ford vil prioritere reparasjon av kjøretøy etter kjøpstidspunkt og starte arbeidet i desember.

– Når det er tid for reparasjon av kundens bil, vil vi tilby henting og levering av bilen og sikre at kunden har en egnet erstatningsbil så lenge bilen er på verkstedet, hvis de har behov for dette, sier Sønsteby.

Trygg å kjøre

Hun bekrefter det salgssjefen hos Bay Auto opplyser, nemlig at Ford Motor Norge som kompensasjon gir gavekort på 5000 kroner på drivstoff og treårig gratis serviceavtale med to årlige kontroller og en hovedservice.

Sønsteby presiserer at nye Kuga PHEV er fullt ut trygg å kjøre, men ber om at kundene ikke benytter ladekabel for å lade høyspenningsbatteriet og kun benytter kjøremodus Auto EV (normal drift) inntil ovennevnte batteri er skiftet.

Problemet som er oppstått gjelder ikke nye Kuga diesel med produksjon fra oppstart, heller ikke Kuga hybrid med AWD som går i produksjon nå i november.

– Vi beklager selvsagt ulempene dette medfører for våre kunder og vil forsikre at vi arbeider hardt for at kundene så raskt som mulig vil få fullt ut glede av sin Kuga ladbar hybrid. Kundens sikkerhet er og blir vårt viktigste fokus, understreker Fords informasjonsdirektør.

Også BMW har batteriproblemer

Også BMW må kalle inn ladbare biler på grunn av batteriproblemer, men det ser litt mindre dramatisk ut for denne produsenten.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene i Ford sin sak, men har lest at de skal bytte batteripakke på alle ladbare Ford Kuga. For BMW/MINI sin del, så er det ikke behov for å bytte hele batteripakken. De berørte bilene skal inn på kontroll og vil gjennomgå en egen testrutine på batteripakken. Det vil avdekke om det er behov for å bytte enkelte battericeller – altså ikke hele batteripakken, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge.

Den ladbare utgaven av BMW X1 må inn til batterisjekk. Foto: Tor Mjaaland

Han opplyser at det gjelder et utvalg biler fra en begrenset produksjonsperiode. I Norge stod det opprinnelig 1080 biler på listen, hvorav rundt halvparten var levert til kunder. Forrige uke ble i overkant av 100 biler fjernet fra listen etter nærmere dokumentasjon.

– Kundene som har fått utlevert sin bil har blitt varslet (både digitalt og pr post) og vil om kort tid bli kontaktet for nærmere avtale. De bilene som ikke er levert til kunde vil bli kontrollert før de blir utlevert, sier Marius Tegneby.

Kontrollen av bilen starter nå i november. Fram til bilen er kontrollert, ber BMW kundene om å ikke lade bilen. Årsaken er, som for Ford, muligheter for urenheter i battericellene fra en underleverandør, opplyser kommunikasjonsdirektøren.