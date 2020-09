Forhandler med åtte forskjellige bilmerker

Mobile i Kristiansand vokser videre. Nå er tre nye bilmerker på plass med nye modeller som allerede er i butikken eller i vente. Ogmed en konkurrent like over gata.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foreløpig holder plassjef for den nye forhandleren av Jeep, Alfa Romeo og Fiat, Fredrik Løkke (i midten) og selger Magnus Schlichting (t.h.) til i det store Mobile-huset i Sørlandsparken. Før jul flytter de inn i nye Mobile Auto Sør. Her sammen med daglig leder for de tre Mobile-forretningene, Tor Inge Haugen (t.v.). Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: – Dermed har vi åtte forskjellige bilmerker å tilby kundene. Med biler i alle segmenter, fra små elbiler via ladbare biler med og uten firehjulstrekk til lekre luksus-suver, sier daglig leder for Mobile Sørlandsparken, Mobile Fiskåtangen og nye Mobile Auto Sør, Tor Inge Haugen.

Og den nyansatte plassjefen i Mobile Auto Sør, Fredrik Løkke, gleder seg åpenbart til å tilby de tre nye merkene Jeep, Alfa Romeo og Fiat. Dette er biler som har hatt svært beskjedent salg på Sørlandet, men Løkke mener at det bare kan gå en vei nå, oppover.

I tidligere Abrahamsens Auto bygges nå en flunkende ny bilforretning, Mobile Auto Sør. Foto: Tor Mjaaland

Jeep, Fiat og Alfa Romeo

– Jeep er kommet med to ladbare biler med firehjulstrekk, Compass og Renegade, begge med 240 hk og opp til 50 kilometer elektrisk rekkevidde. Nye elektriske Fiat 500 er like om hjørnet, den kommer også i kabriolet-utgave, første elektriske kabriolet i markedet, forteller Løkke og legger til at Alfa Romeo lover helelektrisk suv i løpet av 2021. Løkke og selger Magnus Schlichting har fått låne en del av den store utstillingshallen til Mobile Sørlandsparken i påvente av at nybygget noen steinkast unna skal stå ferdig.

Den nye forretningen, som skal selge Jeep, Fiat og Alfa Romeo, skal stå klar i god tid før jul, er som allerede nevnt døpt Mobile Auto Sør og får tilhold der Abrahamsens Auto hadde base i mange år, og der Mobile holdt til før det store bilvarehuset ble tatt i bruk.

Plassjef for Mobile Auto Sør, Fredrik Løkke, viser gjerne frem noen av de nye Jeep og Alfa Romeo-bilene. Nye Fiat er underveis. Foto: Tor Mjaaland

Reparasjon av bobiler

Det bygges også nytt verksted spesielt for de nye merkene Fiat, Jeep og Alfa Romeo.

– Dette verkstedet blir spesialutstyrt for reparasjon av større bobiler, forteller Haugen som dermed har følgende åtte merker å tilby kundene: Hyundai, Mazda, Honda, Citroen, DS, Jeep, Fiat og Alfa Romeo. Det må være rekord i landsdelen, og Mobile-gjengen frykter åpenbart ikke at bilsalget skal bli nettbasert.

– Vi har bygget anlegget for at kundene skal få et enklere «bil-liv» og er overbevist om at personlig kontakt er viktig både når det gjelder salg av nye og brukte biler og i ettermarkedet, sier en tydelig daglig leder med ansvar for tre Mobile-forretninger i Kristiansand, alle eid av Oslo-baserte Ole Grangaard.

Et knippe bilmerker som nye mobile Auto Sør skal selge. Fra venstre Jeep Compass, to stk Jeep renegade, Alfa Romeo Giulia og Alfa Romeo Stelvio. Foto: Tor Mjaaland

Hardere kamp

Plassjefen for nye Mobile Auto Sør gleder seg til å komme i gang med salget, trygg på at markedsandelene skal opp.

At en naboforretning like over gata, RSA Bil, også har Fiat, Jeep og Alfa Romeo i sortimentet, er Haugen og Løkke lite opptatt av.

– Dette styres fra sentralt hold, sier Haugen og opplyser at tre Mobile-forretninger i landet fra nå av skal selge italienske Fiat og Alfa Romeo og amerikansk-italienske Jeep. Sistnevnte med mye amerikansk blod i årene, men bygges nå i Italia. Kampen om bilkundene skjerpes åpenbart ytterligere noen hakk på Sørlandet.