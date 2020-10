Tror på 90 prosent elbiler i 2021

Adm. direktør hos Harald A. Møller tror på nærmere 90 prosent ebilandel i 2021. Her sammen med Gumpen-sjefen Per Helge Gumpen da nye Volkswagen ID.3 ble vist frem. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Norges største bilimportør, Harald A. Møller, forventer en elbilandel på opp mot 90 prosent for sine personbilmerker neste år. Det skriver bransjenettstedet bilnytt.no.

Møller importerer Volkswagen, Skoda, Audi og Seat, og administrerende direktør Ulf Tore Hekneby sier til nettstedet at de for egen del kan nå målet om utelukkende salg av nullutslippsbiler allerede i 2023, to år tidligere enn regjeringens målsetting.

Men han legger til at en fortsatt kraftfull prioritering av elbilinsentivene er en forutsetning for videre elektrifisering.

Møller-sjefen peker samtidig på manglende infrastruktur for lading i deler av landet som innebærer at enkelte kunder har behov for å velge biler med forbrenningsmotor.

– Det er viktig at alternativene til elbil ikke utelukkes av økte avgifter før det er mulig for hele markedet å velge nullutslippsalternativene, sier Hekneby til Bilnytt.no.