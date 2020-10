Mercedes lover seks elbiler

Mercedes lover seks nye elektriske EQ-modeller og introduserer en helt ny elektrisk plattform. Samtidig bekreftes det at flaggskipet EQS lanseres neste år med rekkevidde på inntil 700 km.

Her er noen av de kamuflerte elektriske modellene Mercedes snart sender ut på markedet. De første ankommer Norge like over nyttår. Foto: Mercedes-Benz AG

Tor Mjaaland

Mercedes har hengt litt etter når det gjelder elbiler, men er kommet voldsomt med den store suven EQC som selger svært godt.

Nå presenterer Mercedes den nye generasjonen elektriske biler som ifølge en pressemelding er basert på en spesialutviklet arkitektur, og kan brukes på tvers av en rekke modellserier. Konseptet gjør det mulig å produsere alt fra helelektriske sedaner til store suver.

Spydspiss

EVA, forkortelse kort for Electric Vehicle Architectue, er navnet på den nye elektriske plattformen som får sin debut i EQS neste år. I utviklingen av EQS har dette gitt mer spillerom til både designere og ingeniører for å kunne utvikle en luksuriøs modell, som samtidig skal den ifølge pressemeldingen være en teknologisk spydspiss for EQ-serien.

Konseptbilen Mercedes-Benz Vision EQS er benyttet aktivt i utformingen av designet som i stor grad vil oversettes til serieproduksjon i 2021. De kamuflerte prototypene som nå gjennomgår omfattende tester røper også om viktige designfunksjoner som skal være revolusjonerende for luksussegmentet.

Sedan og suv

EQS sedan vil etter hvert få følge av en suv-variant i samme klasse. I tillegg avsløres den tidligere ukjente modellen EQE, også den tilgjengelig som sedan og suv. Detaljer om disse modellene er foreløpig ikke kjent, men for elbilivrige nordmenn er det vel så viktig at den kompakte suven EQA går i produksjon mot slutten av året. Lanseringstidspunkt er ikke bestemt, men det forventes at de første bilene ankommer landet i første kvartal neste år. For de som trenger mer plass har Mercedes-Benz allerede nevnte EQC og den fleksible EQV med inntil 8-seter i salg.

EQC-suksessen

– EQC har vært en enestående og unik suksesshistorie for Mercedes-Benz i Norge. Med helelektriske modeller på vei i alle segmenter ligger alt til rette for å bygge videre på dette. Når vi samtidig vet at det er bekreftet elbiler fra AMG og Maybach, og en elektrisk variant av legenden G-Klasse er det grunn til å være optimistisk på vegne av norske kunder, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen.