ID.3 satte rekord på 531 km

Her er testbilen Volkswagen ID.3 på langturen der den klare 531 kilometer før batteriene var tomme. Foto: Volkswagen AG

Tor Mjaaland

Det ble satt rekkevidderekord for Volkswagen ID.3 da den ble kjørt en strekning på hele 531 km, fra Zwickau i Tyskland til Schaffhausen i Sveits, uten ladestopp underveis. Dermed overgikk den WLTP-rekkevidden med over 100 kilometer.

Den nye Volkswagen ID.3 har dermed satt sin første rekord, med en distanse på 531 kilometer fra Zwickau til Schaffhausen på en lading. Offisiell rekkevidde er opptil 420 km etter WLTP-standarden.

Bilen startet selvsagt fulladet, og rekordforsøket hadde kjøring både på vanlige veier og motorveier. Ordet “hypermiling” kommer fra USA og viser til økokjøring av produksjonsbiler for å oppnå maksimal rekkevidde og lavest mulig forbruk. Resultatet her viser potensialet i energieffektivitet for elbilene i ID.-familien, skriver Volkswagen i en pressemelding.