Bilbransjen jakter på lærlinger

KRISTIANSAND: – Veldig gøy og spennende, sier Henrik Webb Dahl og Ole Håland fra Hellemyr når vi møter dem på tredje kursettermiddagen.

At motorinteressen er stor, bekrefter de begge, og Ole Håland sier han absolutt kan tenke seg en yrkesutdanning innen bilfaget.

Tirsdag og onsdag til uka arrangeres Yvalg 2019 i Sørlandshallen, møteplassen for elever som går på 9. og 10. trinn, og som i løpet av de neste månedene skal finne sin karrierevei. Her får Henrik, Ole og noen tusen elever og foresatte sikkert flere svar på det store spørsmålet: Hva skal jeg bli når jeg blir voksen?

Men de 14 elevene fra Samfundets skole får utvilsomt et ekstra godt innblikk i hva bilmekanikeryrket består i. Det hele startet med at rådgiver ved skolen, Gjertrud Langridge, tidligere i høst tok kontakt med Per Ole Sæverud, daglig leder ved Bilbransjens Opplæringskontor Sør.

Tor Mjaaland

Spenner vidt

– Vi arrangerer 16 timers kveldskurs høst og vår for våre elever. Her får de innblikk i fag som spenner fra restaurant og matfag, via elektrofag, språk, bygg og anleggsteknikk til kunst, idrettsfag og musikk, og altså bilfag. for å nevne noen av kursene vi gjennomfører, forteller rådgiveren ved skolen.

Hele bilkurset gjennomføres på verkstedet hos Gumpens Auto Vest. De to instruktørene, Fredrik Ågedal som er ung og forholdsvis fersk bilmekaniker og Sindre Løland, lærling i faget, instruerte og svarte på de mange tekniske spørsmålene de fikk fra tiendeklassingene.

Per Ole Sæverud legger ikke skjul på at fra bilbransjens side er det viktig å få flest mulig dyktige unge til å velge en utdanning innen bilfaget.

Tor Mjaaland

Ledige plasser

– Vi ønsker på en best mulig måte å vise hva yrket handler om og får det ikke mer autentisk enn i et stort og moderne bilverksted, sier Sæverud som jakter på unge som vil velge bilfag som utdanningsløp.

– For øyeblikket har vi 24 ledige lærlingeplasser i bilfagene i Kristiansand. Det er en ny situasjon for oss, og derfor er et kurs som dette viktig, sier Sæverud som forklarer en del av gapet mellom antall lærlinger og ledige plasser med at bransjen har økt antall lærlingeplasser de senere årene.

Lederen for Bilbransjens Opplæringskontor Sør markedsfører gjerne bilfagene som spennende og interessante yrkesvalg i en bransje der dyktige unge er rimelig sikre på å få seg jobb. Det er første gang bransjen legger til rette for et kurs som dette, men Sæverud gir uttrykk for at dette har gitt mersmak.

– Et flott samarbeid der Gumpen stiller med fagfolk, utstyr og lokaler og Samfundets skole organiserer og dekker kostnader, legger han til.

– Mange unge hos oss uttrykte ønske om et kurs innen bilfag. Det endte med så stor interesse at bare tiendeklassingene ble med denne gangen, sier rådgiver Gjertrud Langridge.

– Spennende å se og lære litt om hvordan en bil fungerer. Kanskje kan vi mekke litt på egne biler eller mopeder når vi om ikke så lenge anskaffer oss slike, sier tiendeklassingene Henrik Webb Dahl og Ole Håland.