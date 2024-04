Det betyr at vi er tilbake til situasjonen før pandemien da det var nedgang i antall biltyverier. Men det stjeles dramatisk færre biler nå enn for 20–25 år siden. Da ble det stjålet fire, fem ganger så mange biler som tilfellet var i fjor.

Totalt ble 2706 biler meldt stjålet til forsikringsselskapene i fjor, viser tallene fra Finans Norge. Biltyveriene utgjorde verdier 124 millioner kroner. Det skriver forsikringsselskapene If i en pressemelding.

– Under koronapandemien var det færre biltyverier i Norge enn vanlig. Færre mobile vinningskriminelle opererte her i landet akkurat da. Det så vi blant annet på nedgangen i antallet biltyverier og boliginnbrudd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If i pressemeldingen.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: If

Bander er tilbake

– Vi er nok kommet tilbake til slik det var før pandemien. Aktiviteten virker faktisk å være litt høyere nå innen ulike typer vinningskrim. De mobile vinningskriminelle er tilbake for fullt her i landet. Bilkrim skjer gjerne ved at bander som har spesialisert seg på ulike merker og modeller opererer intensivt i perioder, sier han.

I 2003 ble det det stjålet over 14.600 biler i Norge, så nivået nå er mye lavere. Det har vært en nedadgående trend over de siste tiårene.

– Etter hvert som bilene har fått ny sikkerhetsteknologi, har antallet biltyverier gått kraftig ned her i landet. Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard har gjort det mye vanskeligere å stjele en bil, sier Clementz.

Fraktes gjennom Sverige

– Mange stjålne biler har en transportetappe gjennom Sverige og går derfra på ferjer eller via Øresundsbroen til Øst-Europa. Derfra blir en del fraktet videre til helt andre land i verden, sier han.

Mange biler som forsvinner fordi tyven har klart å få tak i nøkkelen.

– Nøkkeltyverier skjer blant annet ved innbrudd i bolig og tyveri fra nøkkelskap hos bilforhandler eller bedrift. Ha derfor full kontroll på nøkkelen. Den øverste skuffen i entreen er der innbruddstyven leter først, så velg deg et lurere sted for oppbevaring, sier Clementz.