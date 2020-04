NAF krever flere ladere

Mange har nok innsett at årets sommerferie kan bli annerledes enn planlagt. Et alternativ til sydentur kan være ferie i eget land. Men det kan by på utfordringer, frykter NAF.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er flere slike ladere NAF mener trengs i Norge om det blir økt bruk av elbil på norgesferie til sommeren. Foto: NAF

Tor Mjaaland

– Akkurat nå er mye usikkert, men bilferie i Norge kan fort bli alternativet for mange. Det er den norske ladeinfrastrukturen for elbiler ikke forberedt på, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobilforbund (NAF) i en pressemelding fra organisasjonen.

Også NAF er selvsagt på det rene med at det er vanskelig å si hvor lenge de strenge restriksjonene for å stoppe smitten av korona vil vare, men at sommeren blir annerledes enn vanlig er svært sannsynlig.

– Nå er tiden inne for å forberede oss for perioden etter de strengeste reiserestriksjonene, sier Sødal i pressemeldingen.

Nå ber NAF derfor regjeringen om raskt få på plass en støtteordning for destinasjonsladere for elbiler, på hoteller, veikroer, campingplasser, utfartssteder og kjøpesentre rundt om i Norge. Destinasjonsladere er ladere som plasseres på kommersielle steder hvor folk stopper for å handle, spise eller gå turer. Spesielt er det viktig å på plass tilbud om lading der folk overnatter.

– Det dreier seg om å lade når du stopper, framfor å stoppe for å lade, forklarer Sødal.

Han mener omfanget av destinasjonsladere i Norge er for lavt. Veksten i elbiler er raskere enn veksten i antall ladere. Flere destinasjonsladere vil også lette trykket på hurtigladenettverket.

– Hvis elbilistene er trygge på at de kan lade når de kommer fram til destinasjonen, vil de kun være avhengig av kortere ladestopp underveis for å nå fram, mener han og peker på at regjeringen har lovet en statlig støtteordning for ladere i parkeringsanlegg og borettslag.

– Denne ordningen bør utvides til å også inkludere destinasjonsladere, og komme på plass raskt, som en enkel og ubyråkratisk ordning, uttaler han i pressemeldingen.