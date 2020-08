Toyota-rekorder i spesielt bilår

Rekordsalg av bruktbiler. Rekord når det gjelder inngåtte nybilkontrakter. Likevel har giganten Toyota hengt litt etter på registreringsstatistikken for nye biler.

Salgssjef hos Toyota Sør, Halvor Åmot, kan fortelle om nye rekorder i et år der bilbransjen er blitt kraftig rammet av koronaepidemien. Foto: Tor Mjaaland

En svært blid salgssjef hos Toyota Sør, Halvor Åmot, forteller at de aldri har hatt så mange nybiler i ordrereserve. Rundt 200 nye biler skal leveres til kunder de nærmeste månedene. I tillegg til nye kontrakter som inngåes.

– Når det gjelder bruktbiler, omsetter vi vanligvis 70 i måneden. I mai, juni og juli har salgstallene ligget på rundt 100 bruktbiler, forteller Åmot som ser at innbyttebiler går svært raskt ut av butikken igjen.

Men når Toyota, og flere andre bilmerker har nedgang på registreringsstatistikken som Opplysningsrådet for Veitrafikken utarbeider hver måned, henger det ifølge salgssjefen sammen med et svært spesielt år for bilbransjen.

Salgssjef halvor Åmot i bruktbilavdelingen der det vanligvis er 100–120 biler. Nå er det i overkant av 40 biler inne etter storsalg i sommermånedene. Foto: Tor Mjaaland

Lysere tider

– Da koronaepidemien rammet oss, stengte en rekke bilfabrikker. De fleste er i gang igjen, men mange med redusert kapasitet for å være rustet om koronasituasjonen igjen forverres. Det har ført til utsatte leveringer av nye biler, forteller Halvor Åmot og slår fast at sjelden har registreringsstatistikken fortalt mindre om virkeligheten i bilbransjen enn den har gjort den siste tiden. Nå øyner han lysere tider slik at kundene skal få bilene de har bestilt.

De forskjellige modellene Toyota selger i Norge kommer blant annet fra Japan, Frankrike, England, Tyrkia og Sør-Afrika. Totalt har Toyota fabrikker i 48 land, de aller fleste har på en eller annen måte hatt kornonaproblemer.

– Det betyr at populære modeller som Corolla, Yaris, Proace og Proace City har blitt forsinket, forteller Åmot som dermed har måttet forlenge privatleieavtaler til nye biler kan leveres.

Halvor Åmot gleder seg til at ladbare Rav4 snart dukker opp. Her sammen med en hybrid utgave som også selger godt. Foto: Tor Mjaaland

Ladbar Rav4

– Det som er svært hyggelig for oss, er at plug in-utgaven av Rav4 er underveis og at helt nye Yaris også kommer tidlig på høsten, sier Åmot.

Rundt 100 av de 200 forhåndssolgte bilene er den ladbare utgaven av suv-en Rav4. Med rekordlang elektrisk kjørelengde på opp til 95 kilometer på bykjøring – og firehjulstrekk – har Toyota-selgerne til fulle erfart at dette er en bil som treffer det norske markedet svært godt.

– Toyota har faktisk prioritert Norge og satt av hele den første månedproduksjonen til oss, forteller salgssjefen hos Toyota Sør som medgir at han gjerne skulle hatt en elbil å tilby kundene. At det kan skje noe på denne sektoren i 2021, tror og håper han.

Totalleverandør

– Men biler med hybrid drivlinje slik alle våre modeller har, er svært populære i både nybil- og bruktmarkedet. Samtidig ser vi økende andeler til ladbare hybrider der vi har Prius fra før av og får Rav4 om noen uker, sier Åmot og minner om at ikke alt dreier seg om salg av nye og brukte biler.

– Vi har som målsetting å være en totalleverandør av alt som har med bilen å gjøre til våre kunder. Det betyr forhåpentligvis mer fornøyde Toyota-kunder og sikrere arbeidsplasser hos oss. Også det er viktig i en tid med stor usikkerhet i mange bransjer, slår en fortsatt svært blid Toyota Sør-salgssjef fast.