Asko og ABB samarbeider om lading av lastebiler

Asko har mål om nullutslippsdistribusjon av dagligvarer i 2026 og har inngått en avtale med ABB om leveranser av ladenettverk for elektriske lastebiler.

Arild Smebye er transportsjef i Asko Agder og ser fram til å få den første elektriske lastebilen til Lillesand i 2021. Foto: Sondre Undheim / Asko

– Vi har 30 lastebiler her i Lillesand og får den første elektriske i løpet av 2021. Det å få på plass denne avtalen betyr at vi for alvor kan nå målet om å bli utslippsfri, sier Arild Smebye som er transportsjef i Asko Agder.

Den nye avtalen innebærer at ABB skal bistå Asko med lademuligheter for lastebiler ved distribusjonssentre over hele landet. De første ABB HVC 150C (150 kW) lynladere er allerede i drift hos Asko på Kalbakken i Oslo. Til og begynne med lader de to elektriske lastebiler, og flere er på gang.

600 lastebiler på veiene

– Asko har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser, sier Svein Sollie som er transportdirektør hos Asko sentralt i en pressemelding.

Asko har daglig 600 lastebiler på veien og 30 av disse ruller på veiene i Agder.

– Askos storsatsing på tyngre nullutslippskjøretøy er Norges mest ambisiøse. Som en global leder innen elektriske transportløsninger ser vi fram til å bidra med våre ladeløsninger for mer bærekraftig transport, sier Gøran Salomonsen, leder for ABB Electrification Norway ifølge pressemeldingen.

Asko fikk sin første elektriske lastebil i 2016. Statsminister Erna Solberg fikk æren av å prøvekjøre lastebilen den gang. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Har bestilt ti Tesla Semi

Nullutslippsatsingen til Asko startet i Oslo i 2016 med en ombygd lastebil fra Nederland med nyttelast på fem og halvt tonn. I begynnelsen av 2020 tok de i bruk fire hydrogendrevne lastebiler i Trondheim med totalvekt på 26 tonn og rekkevidde på 500 km.

Deretter ble det bestilt lastebiler med nyttelast på rundt 10 tonn og oppgitt rekkevidde inntil 120 km i Oslo. Asko har nå bestilt 55 slike og var landets første til å bestille Tesla Semi. Tesla skal få en nyttelast på 36 tonn og rekkevidde inntil 800 km. Asko har bestilt ti av disse.

– Vi har lagt inn et ønske om å få en Tesla Semi til Sørlandet og mener vi har ruter som den vil passe inn på. Men dette styres sentralt fra Oslo, avslutter Arild Smebye.

Asko har bestilt 10 Tesla Semi og ønsket er at en av de skal havne på Sørlandet når den blir leveringsklar. Foto: Alexandria Sage / NTB scanpix