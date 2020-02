Prøvekjørt Porsche Taycan 4s: Elbilkvalitet som overgår det aller meste

Du får ikke den lengste rekkevidden, største bagasjeplassen eller det bredeste baksetet. Men du får den heftigste kjøreopplevelsen og det mest misunnelige naboblikket en elbil kan ønske seg.

Slik ser Porsches første elbil Taycan ut. Med litt utstyr passerer den en million kroner på prislappen. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

For Porsche Taycan er en fullblods Porsche med alt hva det innebærer av kvalitet. Fra spenst og hurtighet, via nydelig design til kjøreegenskaper på et nivå de færreste av oss får oppleve bak et ratt.

For den første elbilen fra Porsche ligger så klistret til veien som om den skulle være klassikeren 911. Mens stillheten innvendig er nesten total. Her er det så mye isolasjon at dekkstøy forsvinner som det berømte dugget for solen. Både utvendig og innvendig design får deg til å smile underveis og lenge etter at du har parkert bilen. Men kanskje smiler stivner litt når du skal bla opp millionen – eller rundt det – om du har skrevet under på en Taycan-kontrakt.

Designerne har utvilsomt gjort en god jobb. Bakfra er den absolutt av det frekke slaget. Foto: Tor Mjaaland

Utstyrspakke

Vi kjørte riktignok «folkeutgaven» av Taycan, om man kan bruke et slikt uttrykk om en bil med startpris på rundt 900.000 kroner. Men i Porsche-verdenen er det faktisk en hyggelig pris. Med alt utstyret testbilen var fullstappet med passerte vi 1,3 millioner kroner, og dermed trekker vi tilbake betegnelsen «folkeutgave». Og legger til at det selvsagt ikke er nødvendig med en slik utstyrspakke.

Topp komfort for to i baksetet. «Midtpassasjeren» bør helst være av barneformat. Foto: Tor Mjaaland

Taycan 4S har den minste motoren av de tre el-utgavene Porsche nå har klar. I tillegg til bilen vi kjørte, kommer den i en Taycan Turbo-utgave og Turbo S. Sistnevnte fikser sprinten fra totalt stillestående til 100 km/t på 2,8 sekunder. 0–200 km/t på under ti sekunder med 761 hestekrefter til disposisjon i såkalt boost-funksjon. Vi måtte «nøye» oss med fire blank på sprintdistansen og 571 hk.

Porsche Taycan har fått mye skryt for vakkert design. Foto: Tor Mjaaland

Beste kjøpet

Men du har mer enn nok av krefter til rådighet, og 4S må være det beste kjøpet om du ikke skal ha all verdens av utstyr. Da kan Turbo til rundt 1,3 millioner kroner eller Turbo S til 1,6 millioner kanskje være et alternativ. At ingen elbiler lader raskere enn Porsche Taycan – som kan ta imot 270 kw – og dermed lade fra 5-80 prosent på litt over 20 minutter, ødelegger ikke akkurat humøret.

En ekstra skjerm aktiveres når passasjeren tar plass i setet. Foto: Tor Mjaaland

Hva er det så som imponerer aller mest med dette råskinnet av en elbil? Vanskelig valg, men vi går for kjøreegenskapene. På motorveien flyter du nesten lydløst avgårde, om du ikke har valgt kjøremodus Sport Plus med innlagt, forsterket lyd fra elmotorene. Største problemet her er å tøyle krefter og bil slik at sikkerhet og førerkort forblir intakt.

Sitte- og kjørekomfort på sedvanlig høyt Porsche-nivå. Foto: Tor Mjaaland

Elsker svinger

På svingete asfaltvei merkes det kjapt at denne bilen formelig elsker svinger. Du sitter lavt, en Taycan setter du deg nemlig ikke opp i, du kler den på deg som en kostbar dress. Og du har slett ikke lyst til å ta den av deg og henge den bort.

Et ekstra bagasjerom foran, kalt frunk, tar 81 liter. Foto: Tor Mjaaland

Diskret stil og mangfold preger også interiøret. Når passasjeren setter seg til rette ved siden av føreren, aktiveres en skjerm foran han eller hun. Som kjapt kan overstyre førers skjerm og musikkvalg, eller andre preferanser. Så her er det duket for demokrati i forsetene.

Lidenskap

At Porsche kommer til å øke markedsandelen her hjemme etter at Taycan er på banen, er rimelig sikkert. Noen masseselger i et opphetet elbilmarked blir ikke en bil til rundt en million kroner. Du skal ha lidenskap for bil, og ikke minst for elbil fra Porsche, for å tegne deg på kundelisten.

Bakvinduet gir ikke all verdens utsikt. Da er en mengde kameraer rundt bilen til god hjelp. Foto: Tor Mjaaland

Og da kan du sikkert leve greit med at Tesla Model S Long Range kjører lenger og er billigere, at bagasjerommet ikke rommer mer enn 407 liter og at midtplassen i baksetet passer best for barn.

Men du får skyhøy kvalitet og masse moro bak rattet. Pluss en solid porsjon Porsche-status hos venner og bekjente. Det siste kan jo være artig i godt selskap!

Ingen tvil om at elektriske Taycan er en ekte Porsche. Det blir sjåføren kontinuerlig minnet på. Foto: Tor Mjaaland

Fakta

Bil: Porsche Taycan 4S

Pris: Fra 912.900,-. Prøvd bil 1.3304.820 kroner.

Motorer: To elmotorer (en på foraksel og en på bakaksel)

Effekt: 490 hk, med overboost og launch control: 571 hk

0–100 km/t: 4,0 sek.

Toppfart: 250 km/t

Rekkevidde kombinert: 415 km (WLTP)

Forbruk kombinert kjøring: 26,2–22 kWh (WLTP)

Utslipp CO2: 0 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 4963/1966/1379 mm

Egenvekt: 2295 kg

Bagasjevolum bak: 407 liter

Bagasjevolum foran (frunk): 81 liter

Kjøreegenskaper

Hadde vi hatt en terning til disposisjon, hadde det blitt en «sterk» sekser. Kanskje det beste vi har kjørt av elbiler.

Design

Etter vår mening har Porsche lykkes svært godt med vakre og samtidig litt frekke linjer. Innvendig ikke så prangende som i Tesla, men minst like stilig.

Økonomi

Alt er relativt, også biløkonomi. Under millionen er kanskje småpent for en Porsche, men dyrt for folk flest. Driftsøkonomi er alltid bra på elbiler.

Pluss

Elleville kjøreegenskaper, sedvanlig Porsche-kvalitet og massevis av krefter. I tillegg en stilfull bil.

Minus

Som familiebil er det lite plass til femtemann i bilen. Rekkevidden kanskje litt skuffende lav.

