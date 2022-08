Ford har nemlig utviklet en prototype på en robotladestasjon hvor føreren ikke trenger å gå ut av bilen, men starter ladingen fra sin egen mobiltelefon. På sikt kan teknologien i kombinasjon med selvkjørende biler gjøre at hele ladeprosessen kan bli helautomatisk, skriver selskapet i en pressemelding.

Ford mener at spesielt for funksjonshemmede kan det å lade en elbil være en utfordring. Det som blir sett på som en enkel oppgave for de fleste, kan være en utfordring for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mobilitetsutfordringer og eldre.

Større forskningsprosjekt

Robotladestasjonen som nå testes, er ifølge Ford en del av et større forskningsprosjekt for å utvikle automatiske ladeløsninger for elektriske biler og fullautomatisert lading for selvkjørende biler.

– Vårt mål er at alle skal kunne forflytte seg fritt rundt. Akkurat nå er det å fylle opp en bensin-/dieselbil eller lade opp en elektrisk bil en utfordring for noen sjåfører. Med robotladestasjonen blir dette enklere, sier forskningsingeniør hos Ford Europas Research and Innovation Center, Birger Fricke i pressemeldingen.

Ford forklarer løsningen ved at robotladestasjonen blir aktivert ved at det åpner seg et deksel og ladarmen finner selv veien til ladekontakten på bilen ved hjelp av et lite kamera. Via FordPass-appen kan deltakerne i pilotprosjektet overvåke ladestatusen. Når ladingen avsluttes, kobler den fra bilen og går tilbake til utgangsposisjonen.

Avhengig av andre

– Jeg stoppet å fylle opp tanken på bilen min for flere år siden. Det gjør ektemannen min for meg. Det ble rett og slett for krevende. Med robotladestasjonen trenger jeg i framtida ikke lenger være avhengig av andre for å få gjort dette, sier Angela Aben. Hun jobber med kommunikasjon i Ford Europa og er rullestolbruker.

Robotladestasjonen, som er spesialutviklet ved universitetet i Dortmund i Tyskland, kan også i framtida installeres både på handikapplasser, parkeringshus og i private hjem. Teknologien kan også støtte raskere lading av elbiler i framtida, skriver Ford i pressemeldingen.