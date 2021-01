Tesla nådde nesten målet

Tesla var ikke mange bilene fra å nå salgsmålet for 2020. Før koronakrisen rammet verden og bilindustrien satte Tesla-sjef Elon Musk et mål om at selskapet skulle produsere og levere ut 500.000 biler i løpet av 2020, skriver nettstedet Motor.no.

Og med 180.570 biler i fjerde kvartal ble året gjort opp med 499.550 biler levert. mens antallet produserte biler endte på 509.737. Model 3 og Model Y utgjorde omlag 89 prosent av produksjonen.

Nå er ikke salgsvolum på en halv million biler mye å snakke høyt om i forhold til de store i bransjen. Både Volkswaagen og Toyota har salgsvolum på det tjuedobbelte.

I Norge har Tesla hatt en tilbakegang på ryundt 60 prosent i år trass i en god desember. Det er ventet at Tesla får et nytt løftr når Model Y kommer.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn