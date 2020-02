Sjef i tre bilforretninger med åtte bilmerker

Innen sommeren åpner en ny bilbutikk i Sørlandsparken. Og igjen er Mobile AS på offensiven og skal selge Fiat, Jeep og Alfa Romeo fra de tidligere lokalene til Abrahamsens Auto.

Tor Inge Haugen er daglig leder for tre bilforretninger. Her er han foran de gamle lokalene til Abrahamsens Auto i Sørlandsparken, hvor Mobile Auto Sør åpner før sommeren. Foto: Tor Mjaaland

– Vi setter i gang med oppgradering av salgslokalene og bygger ut og fornyer verkstedet, forteller daglig leder Tor Inge Haugen.

Dermed får han ansvar for tre bilforretninger og hele åtte forskjellige bilmerker med nybilsalg, bruktsalg og ikke minst et viktig ettermarked.

– Hyggelig at vi skal bygge denne forretningen helt opp fra grunnen av i de tradisjonsrike billokalene og dermed skape en god del nye arbeidsplasser, sier Haugen.

Litt spesielt blir det selvsagt at like over gata holder RSA Bil Kristiansand til med de tre samme bilmerkene i sortimentet som den nye Mobile Auto Sør skal selge. I tillegg til disse tre selger RSA Bil japanske Suzuki.

Like over gata for Mobile Auto Sør ligger RSA Bil Kristiansand. Der skal de fortsatt selge Fiat, Alfa Romeo og Jeep, bekrefter daglig leder Jan Erik Stiansen. Foto: Tor Mjaaland

– Vi fortsetter som før og hilser konkurrenten over gata velkommen. Vi har ikke til hensikt å gi fra oss hverken Fiat, Jeep eller Alfa Romeo, sier daglig leder Jan Erik Stiansen i RSA Bil Kristiansand som håper at to konkurrerende forretninger gir økt oppmerksomhet rundt de tre bilmerkene som har svært lave markedsandeler både lokalt og i Norge.

Med 11.000 kvadratmeter gulvflate åpnet Mobile Sørlandsparken like før jul. Foto: Tor Mjaaland

Tilbake til Tor Inge Haugen som nå blir daglig leder for Mobile Fiskåtangen (tidligere Røinås Bilforretning), det nye bilhuset Mobile Sørlandsparken og nye Mobile Auto Sør. På Fiskåtangen selges Mazda og Hyundai, i Sørlandsparken de to samme pluss Citroen, DS og Honda.

Han berømmer eieren av Mobile AS, Ole Grangaard, for å satse offensivt på framtidsrettede bilforretninger som skal ta vare på det han kaller den gode kundeopplevelsen i en tid der stadig mer salg skjer over internett.

11.000 kvadratmeter

Mobile Sørlandsparken holdt tidligere til i lokalene til Abrahamsens Auto der Mobile Auto Sør nå skal inn. I desember flyttet de til det gigantiske bilhuset like ved siden av med 11.000 kvadratmeter til disposisjon for nybil, bruktbil, ettermarked, klargjøring og dekkhotell.

Mobile Fiskåtangen, tidligere Røinås Bilforretning, fortsetter for fullt som Mazda- og Hyundai-forhandler. Foto: Tor Mjaaland

Haugen forteller at avgjørelsen om å starte ny forretning med Fiat, Alfa Romeo og Jeep samt Fiat varebil, er tatt på konsernnivå etter avtale med den norske importøren FCA. Det samme har tidligere skjedd ved Mobile Åsane i Bergen. Med den nye forretningen i Sørlandsparken vil Mobile AS ha 31 bilforretninger spredd over store deler av Sør Norge.

Ettermarked og verksteddrift for personbiler, varebiler og større campingbiler blir viktig del av driften for nye Mobile Auto Sør.

– Det betyr at vi må ansette selgere, salgssjef og mekanikere, totalt kanskje opp mot ti nye arbeidsplasser, sier en offensiv Tor Inge Haugen som ser frem til interessante nyheter godt tilpasset Norge fra de tre nevnte merkene.

Ladbare biler

– Med lav markedsandel i dag og både nye ladbare modeller og elbiler underveis, blir dette både spennende og utfordrende, sier Haugen som forventer elektriske Fiat 500 til Norge til høsten og den ladbare suv-en Jeep Renegade også i inneværende år. Også Jeep Compass kommer i ladbar utgave, mens Alfa Romeo har bebudet en helelektrisk mindre suv innen rimelig tid.

Om utfordringen å skulle lede tre bilforretninger, sier Tor Inge Haugen:

– Tøft og spennende. Men med mange flinke medarbeidere og plassjefer på de enkelte forretningene, er jeg trygg på at dette skal gå bra. Han viser til at spennvidden mellom forretningene er stor fra gjennom lang tid innarbeidede Mobile Fiskåtangen, nyåpnede Mobile Sørlandsparken til det å bygge opp en helt ny forretning med tre bilmerker med lav markedsandel i dag.

– Men med den fantastiske starten vi har fått her i Sørlandsparken, kommer dette til å gå bra, lover mannen som skal selge forskjellige åtte bilmerker fra tre forretninger i Kristiansand.