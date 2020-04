Prøvekjørt: Mini Cooper SE: Det må være lov å ha det gøy i elbil

Har du lyst til å kjøre go cart på businessklasse? Lydløst, miljøvennlig og gøy? Da skal du prøve nye Mini Cooper SE. Her får du mye moro for ikke altfor mye penger.

Ingen tvil om at Mini Cooper SE er en fullblods Mini, både ut- og innvendig. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Nye elbiler står mer eller mindre i kø i Norge selv om koronakrisen kanskje forsinker enkelte som er meldt i lanseringskøen. Noen er store og flotte med lang kjørelengde, andre er mer nøkterne med lavere prislapp. Og så er det heldigvis noen som våger å skiller seg ut, som for eksempel lille Honda e og bilen vi nå har prøvd, Mini Cooper SE.

Skal du ha noen gøyale timer bak rattet i en elbil, er det ikke dumt å velge den elektriske Mini-en. For her leverer de premiumkvalitet i miniformat. Du får hverken den lengste kjørelengden, den kjappeste ladingen eller den største plassen til folk og bagasje. Men du får kjøreegenskaper som Mini har vært kjent for siden den ble lansert for 70 år siden og som har gjort den til et ikon i bilverdenen. Samtidig som du føler BMW-kvaliteten som den tyske eieren garanterer for.

Den tette grillen forteller at det dreier seg om en elektrisk versjon av Mini. Foto: Tor Mjaaland

Samme motoren

184 hestekrefter yter elmotoren som er samme motoren som du finner i BMW i3S, en av suksessene på det norske elbilmarkedet. 0-100 km/t går unna på 7,3 sekunder, mens toppfarten er 150 km/t. Begge deler holder i massevis for norske forhold.

Bak rattet kjenner man seg fort igjen. For dette er en Mini slik kjennere ønsker at den skal se ut og oppføre seg. For det meste er som i en vanlig Mini. Startbryteren er på samme sted, klokkene runde og kjøreopplevelsen slik du forventer den i en Mini.

Runde klokker og skjermer er noe vi kjenner igjen fra Mini helt fra «tidenes morgen». Foto: Tor Mjaaland

Vi startet med å si at det er som å kjøre gokart på businessklasse. Og akkurat gokart-følelsen bidrar godt til en gladstund bak rattet. Med superlavt tyngdepunkt og batteriene plassert under setene, går den på skinner, minst like stille og langt kjappere enn Sørtoget når det rusler i vei mot Oslo.

Plassen bak er begrenset, slik den alltid har vært i minste utgave av Mini. Foto: Tor Mjaaland

Trangt bak

Med sedvanlige beskjedne ytre Mini-mål, er plassutnyttelsen i elbilutgaven absolutt til å leve godt med. Iallfall for de to i forsetene. Der er det premiumkvalitet både når det gjelder komfort og plass. I baksetet, med plass for to, er det trangere om saligheten, slik vi har vært vant med hos Mini siden Alec Issigonis opprinnelige konstruksjon fra 1959 .

Bare eksosrørene mangler på bakstussen av denne utgaven av Mini Cooper. Foto: Tor Mjaaland

Også bagasjerommet er uberørt av batteriene og er like stort, eller lite, som vi er vant til. Det vil si 211 liter som ikke er mye, men nok til et par ikke for store bager eller noen handleposer.

Komfort og sittekvalitet er høy for de to som får plass foran. Foto: Tor Mjaaland

Kjøreprogram

Du kan velge mellom flere kjøreprogram der «Sport» utvilsomt er det morsomste og gir mest Mini-valuta. Det enste du kanskje savner er snerringen fra motoren. Men det får du til gjengjeld tilbake i form av lave drivstoffkostnader.

Bagasjeplassen er begrenset, men et par bagger går nok ned i det 211 liter store bagasjerommet. Foto: Tor Mjaaland

Strømforbruket virket også behagelig lavt under vår kjøretur, i underkant av 15 kwh på en dag der sola skinte og temperaturen lå fem, seks grader på plussiden. Med batteri på 32,3 kWh tilsier det drøyt 20 mil før du må lade. Maksimal ladehastighet er 50 kW, noe som betyr at du lader til 80 prosent på rundt halvtimen om batteriet er varmt.

Kul bil

Forhjulsdrevne Mini Cooper SE får utvilsomt frem smilet hos føreren, om enn kanskje ikke hos bakesetepassasjerene. Mini har vært elsket av mange i 70 år, også etter at BMW tok styringen rundt 2000 og etterhvert ga den premiumkvalitet.

Noen familiebil er denne utgaven av Mini ikke, da må du opp i størrelse der det finnes flere fossile varianter med bra plass. Men Cooper SE er minst like kul, både ut- og innvendig, som familiemedlemmene uten stikkontakt.

I tillegg er den godt utstyrt allerede fra grunnmodellen med kupevarmer/kjøler, navigasjon, touch skjerm, led-lys, ryggekamera og sportsseter, for å nevne noe.

I tider der det kan være godt med litt påfyll på humørtanken, er en tur i el-utgaven av Mini absolutt å anbefale.

Kjøreegenskaper

Go cart-opplevelse på premiumnivå er vår karakteristikk av bilen. Selv uten firehjulsdrift er dette en bil som oppfører seg slik du ønsker, også når svingene kommer litt brått på deg.

Design

Tro mot 70 år Mini-historie leverer BMW-konsernet en bil som er annerledes både ut- og innvendig. Mange vil like den, noen synes helt sikkert at den hverken er pen eller elegant.

Økonomi

Med en startpris rundt 270.000 kroner finnes det billigere konkurrenter med langt bedre plass. Men ikke så gøyale som Mini Cooper SE.

Pluss

Kjøreegenskaper som vi forventer fra en Mini, sprek nok i spurten og stilig morsom innvendig. Høy komfortfølelse for de to i forsetene.

Minus

Trangt i baksetet, trang innstigning til baksetet, beskjedent bagasjerom og kjørelengde som de mest populære elbilene hadde for 3–4 år siden.

Fakta Fakta Bil: Mini Cooper SE

Pris: Fra 276.800,- (levert Kristiansand)

Pris prøvd bil: 2273.800,-

Effekt elektrisk motor: 184 hk

Batteri: 32,3 kWh

Dreiemoment: 270 Nm

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 7,3 sek.

Rekkevidde WLTP: 232 km

Lengde/bredde/høyde: 385/173/143 cm.

Bagasjevolum: 211 liter

Vekt: 1365 kg