Største bilsatsingen på Sørlandet

For ti måneder siden åpnet Mobile bilvarehuset på 9000 kvadratmeter. Forrige uke sto byggetrinn to ferdig på 2600 nye kvadratmeter med klargjøringsavdeling, lakk- og karosseriverksted, dekkhotell og batteriverksted.

Tre nøkkelfolk hos Mobile Sørlandsparken i det nye verkstedområdet. Fra venstre servicemarkedssjef Jan Halvard Bakken, skadesjef Kjell Otto Østerberg og daglig leder Tor Inge Haugen. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Dermed nærmer det seg fullførelsen av den største investeringen på bilsektoren på Sørlandet på svært lang tid. Det som gjenstår er byggingen av siste tilskudd på Mobile-stammen i Kristiansand, Mobile Auto Sør, som åpner i nabobygget før jul. Her skal Jeep, Alfa Romeo og Fiat selges.

Eier av Mobile-kjeden med 32 bilforretninger spredd rundt i Sør-Norge, Oslo-bosatte Ole Grangaard, slår fast at det har vært en fantastisk byggeprosess og skryter uhemmet av de ansatte med daglig leder Tor Inge Haugen i spissen.

Hvor mange millioner kroner som er investert, vil ha ikke ut med.

– Dette er en langsiktig investering, slår han fast, mens den allerede omtalte daglig lederen kan opplyse at omsetningen hos Mobile i Kristiansand er fordoblet de tre siste årene. Totalt er det nå 75 ansatte hos bilforhandleren som har åtte forskjellige bilmerker å tilby kundene.

En gjeng Mobile-ansatte som gleder seg til å ta i bruk nye tusener av kvadratmeter verksted, kaosseri- og lakkeringslokale, batteriverksted og dekkhotell. Fra venstre Tre nøkkelfolk hos Mobile Sørlandsparken i det nye verkstedet. Fra venstre servicemarkedssjef Jan Halvard Bakken, Kjell Otto Østerberg, Arne Nilsen, Zolfali Amiri, Thomas Sørensen, Nicolai Peersen, Tor Inge Haugen. Foto: Tor Mjaaland

Lyst og lekkert

Sammen med servicemarkedssjef Jan Halvard Bakken og skadesjef Kjell Otto Østerberg tar han oss med på en rundtur i de mest moderne lokalene vi har sett hos en bilforhandler.

– Her ser det like rent og flott ut som når du kommer inn på et sykehus, kommenterer skadesjefen der vi står i lakkeringsavdelingen. For her er det ikke mye som minner om et tradisjonelt bilverksted. Lyse og lekre lokaler og flunkende nytt utstyr over hele linja.

Her er Mobiles hovedbygg på 9000 kvadratmeter som sto ferdig for ti måneder siden. Foto: Tor Mjaaland

I klargjøringsavdelingen skal nye og brukte biler, som navnet tilsier, klargjøres for kundene.

– Men også kundebiler som er inne for service eller verkstedoppdrag kan få vask, rensing og lakkbehandling. Vi ser at stadig flere ikke har muligheter til å gjøre slikt hjemme, og benytter seg av tilbudet her, sier Haugen om avdelingen med sju ansatte.

9000 hjul

Dekkhotell med plass til 9000 hjul er også i ferd med å bli tatt i bruk, det samme gjelder lakk- og karosseriverkstedet. Skadesenteret som til nå har hatt tilhold på Mobile Fiskåtangen flytter i sin helhet med alle ansatte til Mobile Sørlandsparken og firedobler arealet.

Servicemarkedssjef Jan Halvard Bakken i det nye dekkhotellet med plass til 9000 hjul. Foto: Tor Mjaaland

– Vi satser på det nyeste og beste utstyret, ikke minst for å sikre at arbeidsmiljøet blir best mulig, sier Tor Inge Haugen som medgir at det har vært tre tøffe år som leder for Mobile i Kristiansand.

– Med sterk vekst samtidig som vi har hatt store utbygginger, har det vært travle men veldig inspirerende arbeidsdager. Men takket være en fantastisk stab av ansatte, har vi lykkes så godt. Og med en eier som virkelig våger å satse, er vi utvilsomt på topp blant landets 32 Mobile-forhandlere, sier Haugen som også tar i bruk nytt batteriverksted for elbiler.

Alt på ett sted

– Å skifte en hel batteripakke koster kjapt 50.000-70.000 kroner. I et slikt verksted kan vi skifte enkeltceller og spare kundene for store beløp, sier Mobile-sjefen som gleder seg til at Modbile Auto Sør åpner i nabobygget før jul med hele 1900 nybygde kvadratmeter å boltre seg på.

– Da må det holde for en stund når det gjelder å bygge ut og nytt, slår Tor Inge Haugen fast og oppsummerer at Mobile da har cirka 13.500 nye kvadratmeter til disposisjon i Sørlandsparken. Og fortsatt aktivitet som før på Fiskåtangen.

– Målsettingen er at bilkundene får alt på ett sted, Der tror jeg vi snart er, legger han til. Og med eget bakeri og konditori midt inne i forretningen, kan kundene få litt godt i tillegg utenom bilen.