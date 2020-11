Bruktbilsalget til himmels

– Et eventyr, sier eier og daglig leder av Ydse Auto, 31 år gamle Håvard Ydse. Han startet for seg selv for to år siden uten ei krone i startkapital. I år omsetter for 40 millioner kroner, med et greit overskudd.

En stolt Håvard Ydse forteller om en voldsom økning i antall bruktbilsalg etter at det så svært dystert ut i mars måned. Foto: Tor Mjaaland

Det har nemlig tatt av når det gjelder bruktbilsalget i Norge og på Sørlandet. På tross av en totalt død periode da koronaen slo til, har antall eierskifter økt med nærmere 20 prosent i Kristiansand sammenlignet med fjoråret. Og både merkeforhandlere og frittstående bruktbilforhandlere forteller om et bruktbilår utenom det vanlige.

Håvard Ydse startet med 500 kvadratmeter bruktbilforretning i Sørlandsparken høsten 2018 og omsatte for ni millioner kroner. Nå har han to ansatte i full stilling og tilfører verksteder i området store oppdrag med klargjøring og service på bilene. I fjor solgte han 158 biler, i år passerer han antagelig 300.

Foreløpig er det tre ansatte ved Ydse Auto. Fra venstre selger André Kristiansen, daglig leder Håvard Ydse og klargjører Svein Erik Husebæk. Foto: Tor Mjaaland

Helt stille

– Klart at jeg sov litt dårlig da alt stanset i mars måned. Det var totalt stille, og jeg hadde nettopp doblet forretningsarealet, doblet husleien og ansatt ny selger, sier den unge bilforhandleren med fagbrev i salg og solid fartstid fra bilbransjen, blant annet som bruktbilsjef hos gamle Abrahamsens Auto.

Han forteller at de tok noen grep i den stille perioden, fokuserte på opplæring og justerte til litt rimeligere biler enn de hadde hatt i butikken.

Og mens mange forhandlere rett og slett er i manko på bruktbiler, forteller han at den utfordringen har de greid å løse.

– Godt samarbeid med 10–12 merkeforhandlere og ikke minst stort fokus på privatmarkedet, har vært avgjørende for å skaffe biler, sier Ydse.

Lurt grep

Han satser på å selge biler i prisklasse fra 50.000 til rundt 250.000 kroner. Og mener det har vært et lurt grep.

– I ei tid der en god del er usikre på framtida, om de rett og slett har en jobb å gå til, velger mange familier å kjøpe ei 4–6 år gammel stasjonsvogn til 150.000 kroner.

Han så også at det stod massevis av unge i kø for å få «tatt automatlappen» da Biltilsynet stengte dørene.

– Vi kjøpte inn en haug biler med automatgir til under 100.000 kroner og har utover høsten fått mange ungdommer som kjøper sin aller første bil hos oss, forteller bruktbilforhandleren som vet at det finnes «cowboyer» i bransjen.

Gøyeste dagen

– Derfor er det så viktig å jobbe seriøst, sørge for at bilene er 100 prosent overhalt og i stand, ha lyse og rene lokaler og sørge for at bilen kunden ønsker står klar.

Han legger til at gøyeste dagen for en selger er dagen han gjør et salg. Mens for kunden er det den dagen han kjøper og får bilen.

– Kan det skje samme dagen, har jo begge det gøy samtidig, smiler Ydse.

Han har fokus på dieselbiler med automatgir og henter gjerne inn slike fra de største byene der frykten for avgifter på dieselbiler er økende. Elbiler tar han inn når han ser muligheten for en god handel. Og i en digital verden forteller han om satsing på annonsering i papiravisen, noe som har gitt svært god respons.

Dobbelt så raskt

– Vi driver nok dyrt både i forhold til lokaler, klargjøring og reparasjon av biler og annonsering, men tenker at vi må skille oss ut fra andre forhandlere, sier bruktbilforhandleren som har en såkalt «turn over» på lageret 10–12 ganger i året, og snitt på 33 dager fra han kjøper en bruktbil til den er solgt.

– Det tror jeg vi er dobbelt så raske som gjennomsnittet i bransjen, sier Håvard Ydse som smilende forteller at han er nødt til å være seriøs:

– Det finnes under 200 mennesker med etternavnet Ydse i Norge, og navnet er fredet. Det forplikter jo, slår han fast.

Fakta Fakta Bruktbilsalg i 2020 kontra 2019 Antall eierskifter 2020 i Norge: 453.810 (per 8. november)

Antall eierskifter 2019 i Norge: 416.027 (per 8. november)

Antall eierskifter 2020 i Kristiansand: 11.607 (per 8. november)

Antall eierskifter 2019 i Kristiansand: 9895 (per 8. november) Antall eierskifter dieselbil 2020 Kristiansand: 5004

Antall eierskifter bensinbil 2020 Kristiansand: 4055

Antall eierskifter elbil 2020 Kristiansand: 1358