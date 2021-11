Volkswagen fortalte tidligere i november at de skal lansere to helelektriske SUV-coupéer, ID.5 og ID.5 GTX. I en pressemelding loves det ny teknologi og hurtiglading fra 5 til 80 prosent på under 30 minutter. Startprisen er satt til kr 436.400 for ID.5, mens GTX-utgaven starter på 482.900 kroner.

ID.5 kommer både med bakhjulstrekk og firehjulstrekk. De første bilene vil komme til Norge våren 2022.

Ved første øyekast minner de to modellene mye om salgssuksessen ID.4 og ID.4 GTX. Men det er ikke bare coupé-formen som skiller ID.5 og ID. 5 GTX fra de to nevnte ID-modellene, skriver Volkswagen i pressemeldingen.

ID.5 har fått integrert hekkspoiler, lakkerte sidepaneler og sort tak med taklister i sølv og større infotainmentskjermer.

Med bakhjulstrekk er WLTP-rekkevidden satt til 513 kilometer.

– Nå utvider vi den helelektriske ID-familien med ytterligere to modeller, skreddersydd for det norske markedet. Med disse to sporty og påkostede modellene skal vi treffe flere elbilentusiaster, som kan bli med på Volkswagen sin reise mot et helelektrisk personbilsalg innen 2025, sier direktør for Volkswagen, Harald Edvardsen-Eibak.