Det var Dagbladet, DinSide og elbil24.no som samarbeidet om kåringen av Årets bil i Norge og til slutt havnet på BMW i4 som vinner med Tesla Model Y og Kia EV6 på de to neste plassene. Også Norsk Elbilforening var med i juryen.

Det var bare så vidt at elbilen BMW i4 rakk å bli med i kåringen av Årets Bil i Norge. I tolvte time kom meldingen fra den norske importøren om at et eksemplar var sikret å bli med i konkurransen, skriver Elbilforeningen på sine hjemmesider.

Blant de 28 kandidatene til tittelen Årets Bil var det hele 22 elbiler. Så ble antallet skrellet ned til ti før finalerunden.

Ikke i tvil

– Ved nominasjonen av de ti var jeg ikke i tvil om at BMW fortjente topplasseringen. Like lite i tvil var jeg om at Tesla Model Y og Kia EV6 fortjente å følge på de neste plassene, sier jurymedlem Ståle Frydenlund, som til daglig er seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen.

Elbilforeningen har i årevis forsøkt å påvirke bilprodusentene til at elbiler skal kunne trekke tilhenger. Alle de tre på topp kan trekke 1600 kilo.

Juryens begrunnelse

Her er juryens formelle begrunnelse for årets vinner:

«Bilen er den første elbilen fra merkets M-divisjon, og den presterer kompromissløst. Videre viser bilen vei for BMWs tanker rundt videre elektrifiseringsplaner, og er deres nye utstillingsvindu for connectivity og digitalisering, uten at dette er gjort med noen kompromisser for kjøreglede og egenskaper. Disse elementene vil følge framtidige BMW, uavhengig av form, fasong og farge. Dette er rett og slett BMWs nye DNA, og den overbeviser».