15.000 førerprøver avlyst

Nå er trafikkskolene i gang med kjøretimer igjen. Statens vegvesen startet med oppkjøringstimer i alle førerkortklasser fra 13. mai.

Nå kan Kai Hæstad og kollegene i de mange kjøreskolene igjen drive førerkortopplæring. Men køen for å avlegge førerprøven er lang. Foto: Kjetil Samuelsen

Tor Mjaaland

Totalt er om lag 15.000 førerprøver blitt avlyst i stengningsperioden skriver Statens Vegvesen på sine hjemmesider.

– Statens vegvesen vil legge ut oppkjøringstimer slik at trafikkskolene kan melde opp elever fra 12. mai. De som er klare for oppkjøring må gi trafikkskolene fullmakt til å melde dem opp, sier Henning Harsem, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Trafikkskolene har vært stengt i nesten to måneder på grunn av koronautbruddet, og det har heller ikke vært gjennomført noen oppkjøringer for personbil i samme periode. Når trafikkskolene nå er i gang igjen, vil det være et stort antall personer som ønsker å ta førerkort.

Ventetid

– Vi har forberedt oss på å møte etterspørselen med all tilgjengelig kapasitet, men mange må nok vente lenger enn normalt for å få oppkjøringstime i sommer, uttaler Henning Harsem i pressemeldingen fra Statens Vegvesen.

I stengningsperioden har det blitt avlyst om lag 15.000 førerprøver, men ikke alle disse elevene er klare for oppkjøring umiddelbart. Når trafikkskolene har vært i drift en periode, vil pågangen av elever klare for oppkjøring øke betydelig.