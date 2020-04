63 prosent elbilandel i mars

Bilsalget holdt seg forbausende godt på Sørlandet i mars måned. Nedgangen i forhold til i fjor var på cirka 16 prosent, men mesteparten av forklaringen ligger i sterk nedgang av nye Tesla-biler.

Audi e-tron er suveren vinner både i Norge og i Kristiansand i mars. Den er også mest solgte bilmodell hittil i år. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Tesla har for vane å levere store kvanta med ujevne mellomrom. I mars i fjor «pøste» amerikanerne ut nesten 6000 biler til Norge og var dermed nesten fire ganger større enn merke nummer to på registreringsstatistikken. I mars i år har det vært mer normale Tesla-tall med litt over 1000 nyregistreringer.

Elbilene dominerer til de grader på mars-statistikken i Kristiansand med en andel på hele 63,3 prosent av de nye bilene. Hele syv forskjellige elbiler topper statistikken for mars med Audi e-tron suverent på topp, omtrent dobbelt så stor som nummer to, Volkswagen e-Golf. Deretter følger Tesla Model 3, Hyundai Kona, Nissan Leaf, Skoda Citigo og BMW i3.

Hyundai løftet seg solid i mars måned takket være høy levering av elbilen Kona. Foto: Tor Mjaaland

Tar vi med de ladbare modellene, som det kommer stadig flere av, utgjør biler med stikkontakt ca 80 prosent av de nyregistrerte bilene i mars måned. Diesel hadde en andel på 7,7 prosent, bensin 7,1 prosent og hybrider uten stikkontakt 5,1 prosent blant de nye bilene som ble registrert i Kristiansand i denne måneden.

Volkswagen økte

Men det er ikke bare Audi som har gjort det godt i mars måned. Volkswagen økte med over 20 prosent og ble klart mest solgte bilmerke, foran nevnte Audi. De to var i særklasse, mens tredjemann på listen, Hyundai, har tatt et kvantesprang oppover på registreringsstatistikken takket være høy levering av elbilen Kona. Også Peugeot har nå fått drahjelp av elbil og øker 50 prosent mot et svakt fjorår.

Ser vi første kvartal under ett, er det også her klart for tetplass til Volkswagen, noen få biler foran Audi. BMW er på tredjeplass, deretter Hyundai og Nissan fulgt av Toyota. Sistnevnte venter nok på biler de har mange bestillinger på, spesielt den ladbare utgaven av suv-en Rav4.

Også i Mandal og Lyngdal var det nedgang i antall nyregistreringer i mars på henholdsvis 38 og 26 prosent sammenliknet med fjoråret.