Skal undersøke sommerens ladestress

Elbilforeningen mener tempoet i utbygging av hurtigladestasjoner er altfor lavt. En flaskehals er ladestasjonen på Brokelandsheia. Nå skal elbilfolklets erfaringer med ladenettverket kartlegges.

Oversiktsbilde som viser ladestasjonene på Kjerlingland. På Cirkle-K i forkant finnes det ladere fra Tesla, Ionity og Grønn kontakt. På YX på motsatt side finnes det ladere fra Fortum. Foto: Kjetil Samuelsen

Tor Mjaaland

Sommerens store "stresstest" på ladenettverket later til å ha blitt like variert som sommerværet: Mens noen rapporterer om problemfri idyll, forteller andre om kø, kaos og ladere som ikke funker. Nå vil Elbilforeningen kartlegge erfaringene fra sommerens ferie med elbil.

Et eksempel på en flaskehals i ladenettverket, er ladestasjonene på Brokelandsheia ved Sunde bru i Agder. Dette er eneste sted med hurtiglademuligheter mellom Kragerø og Tvedestrand. Dermed utgjør disse ladestasjonene et nærmest obligatorisk stopp for mange, ikke minst for mindre elbiler med kort rekkevidde.

At det da fort blir kø, gir seg selv. Bedre blir det ikke når tre av totalt fem hurtigladere ikke fungerer, slik tilfellet var gjennom en hel utfartshelg i juli.

Christina Bu, Norsk elbilforening. Foto: Elbilforeningen

«Totalt uholdbart»

– Ifølge flere medlemmer av Facebook-gruppen Elbil i Norge, fungerte bare den ene av Grønn kontakts to hurtigladere. Enda verre sto det til hos konkurrenten Fortum tvers over gata: Der var to av totalt tre hurtigladere ute av drift denne helga. Totalt uholdbart, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening om eksempler som dette.

Hvordan det totalt sett har gått i sommer, mener Bu det foreløpig er for tidlig å trekke entydige konklusjoner om, dessuten viser været med all tydelighet at sommeren heldigvis ikke er over. Men at det har vært til dels store ladekøer enkelte steder, er det ingen tvil om.

– Derfor sender vi nå ut en ny undersøkelse til elbilistene, for å finne ut mer om deres erfaringer i sommer, forteller Christina Bu.

100.000 skal spørres

Med rekordmange – over 300.000 – elbiler på veiene, og en koronasituasjon som la opp til norgesferie, skulle det ikke mye fantasi til for å se at dette ville bli sommeren der «hele» Norges befolkning skulle ta bilen fatt.

Derfor skal årets erfaringer samles gjennom undersøkelsen som går ut til om lag 100.000 elbilister. Blant spørsmålene som stilles er hvor man hurtigladet, hvor lenge man eventuelt opplevde å stå i ladekø og om de aktuelle laderne fungerte som de skulle.

– Et av målene med undersøkelsen er å få et tydeligere bilde av kapasiteten i hurtigladenettverket i Norge, slik at vi dermed kan hjelpe myndigheter og ladeoperatørene med å kunne bygge ut mer presist der behovet er størst, sier Bu.

Skuffet

– Vi hadde forventet at de som tilbyr lading hadde gjort en bedre jobb for å sikre oppetid på hurtigladerne sine nå i sommer – og ikke minst burde problemene vært håndtert umiddelbart. De burde ha prioritert å ha nok serviceressurser tilgjengelig, ikke minst på steder med mye trafikk og få ladere, fortsetter Bu som legger til at det er overraskende mange rapporter fra ferierende norske elbilister som har ladet seg gjennom det ganske land helt uten problemer i sommer.