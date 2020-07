Prøvekjørt: Peugeot e-2008 GT Line:Tøff utfordrer blant el-suvene

Nye elbiler flommer over Norge. Men elektriske suver har det ikke vært så mange av på markedet. Det gjør Peugeot noe med og blir utvilsomt en brysom konkurrent.

Peugeot e-2008 er en vellykket kombinasjon av elbil og suv og bør gi det franske bilmerket et løft i elbillandet Norge. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Peugeot 2008 har rullet på norske veier noen år uten å vekke veldig oppmerksomhet. Det kan det bli en forandring på når den kommer i elektrisk utgave med bra med plass, grei kjørelengde og ikke minst lynrask lading. Det siste tror vi blir mer og mer viktig for elbileierne og kanskje høyere prioritert enn kjørelengde på 35, 40 eller 45 mil. I tillegg, og viktig for mange, bedre isolert og støysvak elbil i dette segmentet, har vi ikke opplevd.

Nordmenn elsker elbiler og suv-er. Da er jo løsningen ganske enkel, nemlig kombinasjonen. Peugeot e-2008 er ingen sværing av en suv, 4,30 meter i lengderetning blir på Golf-størrelse, men plassen både innvendig og i bagasjerommet er imponerende bra. 434 liter til disposisjon i bagasjerommet er bedre enn de fleste konkurrentene, benplassen bak er god sett i forhold til beskjedne ytre mål.

En høyreist bakende gir inntrykk av både krefter og tøffhet hos Peugeot e-2008. Foto: Tor Mjaaland

Utfordrere

Tøffeste utfordrere til Peugeot blant el-suvene blir nok Kia e-Niro og Hyundai Kona. Men begge er noen ti-tusenerer dyrere enn den elektriske suv-en fra Peugeot. Til gjengjeld har de en god del lengre rekkevidde.

Det lille stillbare rattet Peugeot har gått over til har vi stor sans for. Foto: Tor Mjaaland

Pris betyr selvsagt også mye for de fleste elbilkjøpere, selv om kanskje minimale driftskostnader og nesten ikke serviceutgifter kanskje er minst like viktig. De forskjellige versjonene av e-2008 ligger mellom 300.000 og 350.000 kroner. Og da får du faktisk mye elbil for pengene. For en ikke alt for stor familie, holder denne som eneste bil, om du er litt flink til å planlegge ladepausene.

Komforten i førersetet er bra, setene gir god sidestøtte. Foto: Tor Mjaaland

Langt i sommervarmen

Rekkevidden er oppgitt til 320 kilometer. Det tror vi er strengt bedømt, iallfall i sørlandsk sommervarme. Da vi var på e-2008-tur i 25 grader lufttemperatur, viste estimatet godt over 35 mil. På sørlandsk vinterføre må du nok regne med en del færre kilometer før batteriene på 50 kWt er tomme. Med mulighet for hurtiglading på 100 kW fyller du 80 prosent av batterikapasiteten på under halvtimen. Med en veggboks hjemme i garasjen fullader du på et par, tre timer.

Et gedigent glasstak gir luft og lys i kupeen. Foto: Mjaaland, Tor

Som allerede nevnt, norske bilkjøpere er glad i biler med litt ekstra bakkeklaring og god oversikt. Det får du i denne bilen. Firehjulstrekk, som mange fossile suv-er har, må du klare deg uten. Her er det forhjulene som står for fremdriften. Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne. Folk flest klarer seg utmerket, også på vinterføre, uten firehjulstrekk.

Dashbordet er ryddig og oversiktlig. Foto: Tor Mjaaland

Noen vil kanskje oppleve at det er litt mange knapper å bli dus med. Men i kombinasjonen med berøringsskjermen fungerer det egentlig greit. Foto: Tor Mjaaland

Hestehode foran

136 hestekrefters motor høres kanskje ikke så voldsomt ut. Men et solid dreiemoment på 260 Nm allerede fra første meter, gir 0–100 km/t på ni sekunder. Helt greit og ikke minst veldig kjapp opp til normal marsjfart 80 km/t.

Bagasjevolum på totalt 434 liter er bra og bedre enn de fleste i denne klassen. Foto: Tor Mjaaland

Vi har nevnt to asiatiske utfordrere som selger godt i Norge. Også kineserne leverer små-suver på strøm til svært hyggelige priser. Men på design og teknologi ligger franskmennene et hestehode foran. Bak rattet med det nye tredimensjonale instrumentet foran deg, og et frekt miniratt som nesten gir flyfølelse, oppdager du raskt at franskmennene både har kunnskap og selvtillit til å skape noe nytt og annerledes.

Sikkerhetsutstyr

Stort sett alt av sikkerhetsutstyr, som automatisk nødbrems for fotgjengere og syklister, fartsholder som leser skiltene og tilpasser farten etter disse, filholder og kollisjonsvarsler, er standard. Hengerfeste må du klare deg uten, som på mange andre elbiler i dette segmentet.

Peugeot e-2008 kommer i fire forskjellige utgaver, Active, Allure, GT Line og GT. Utstyrsgraden øker og prisspennet er rundt 50.000 kroner fra billigste til dyreste. I det norske elbilmarkedet, som fortsatt er like hett som sommervarmen vi opplevde i forrige uke, er konkurransen beinhard. At franskmennene har lansert en elbil som kan bli brysom for konkurrentene, og øke oppmerksomheten rundt Peugeot, er hevet over tvil.

Fakta

Bil: Peugeot e-2008 GT Line

Pris: Fra kr 310.300,-

Pris prøvd bil: 337.300,-

Elmotor: 100 kW/136 hk

Dreiemoment: 260 Nm

Batteri: 50 kWh

Rekkevidde WLTP: 320 km

Toppfart: 150 km/t

0–100 km/t: 9,0 sek.

Lengde/bredde/høyde: 430/177/153 cm

Bagasjevolum: 434 liter

Egenvekt: 1550 kg

Kjøreegenskaper

E-2008 er overraskende kjapp med motor på «bare» 136 hk. Den er morsom på veien, presis på styringen og imponerende støysvak.

Design

Franskmennene kan design, både ut- og innvendig. En tøff og stor grill, sorte hjulbuer på GT-Line-utgaven og en høyreist bakende gjør at e–2008 virker kraftfull.

Økonomi

E-2008 snsiker seg inn i en stor gruppe elbiler i prisklassen fra 300.000 kroner og litt oppover. Men den er billigere enn et par elektriske suv-konkurrenter. Og selvsagt billig i drift.

Pluss

En romslig suv med beskjedne ytre mål men bra med plass til folk og bagasje. Hurtiglading et stort pluss. Veldig støysvak i kupeen.

Minus

Litt kortere rekkevidde enn noen konkurrenter. Og litt uvant med såpass mange knapper på dashbordet. Hengerfeste ikke mulig.