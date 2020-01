– Ikke opplevd noe lignende de 20 årene jeg har vært her

130 kunder hadde på forhånd betalt 5000 kroner for å forhåndsbestille en bil de ikke har sett eller prøvd. Mandag ble prototypen av Ford Mustang Mach-E for første gang vist på Sørlandet.

Mandag formiddag ble Ford Mustang Mach-E avduket for snaue 100 frammøtte på Bay Auto i Sørlandsparken. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Det var et veldig bra førsteinntrykk, forteller Bjørn Erland fra Søgne.

Han er en av de rundt 500 potensielle kundene som tok turen til Bay Auto i Sørlandsparken for å ta Fords store håp i elbilmarkedet nærmere i øyesyn. Med inntil 600 kilometer rekkevidde, firehjulstrekk og mulighet for hengerfeste til rundt 500.000 kroner, har elbilen vekket stor interesse.

Mandag var nybillokalene til Ford-forhandleren ryddet og pyntet for å gjøre plass til den håndlagde prototypen til fem-seks millioner kroner som ankom Norge på lørdag og nå er på signingsferd rundt om det ganske land.

130 har forhåndsbestilt

Erland har, som 130 andre sørlendinger, også forhåndsbestilt bilen gjennom å betale 5000 kroner i forskudd, et beløp som blir tilbakebetalt om man ombestemmer seg før endelig kontrakt tegnes.

Bjørn Erland fra Søgne har forhåndsbestilt Mach-E og var godt fornøyd med førsteinntrykket av bilen. Foto: Jacob J. Buchard

– I dag skulle jeg først og fremst se om jeg får plass til hundeburet til Golden Retrieveren vår i bagasjerommet, sier Erland.

Selger Inge Rosenvold er høyt og lavt i lokalene når Fædrelandsvennen besøker bilforretningen midt på ettermiddagen. At han må finne fram skjøteledning til bilen har visst å gjøre med at 12 volts-batteriet er tomt, ikke at hovedbatteriet er flatt etter få timer.

Fakta Ford Mustang Mach-E El-SUV i fire versjoner. Rekkevidde: fra 420 km til 600 km, avhengig av batteripakke og bakhjulstrekk/firehjulstrekk. Pris: fra 412.000 kroner (tohjulstrekk og 450 km rekkevidde) til 589.000 (firehjulstrekk og 540 km rekkevidde - «First Edition»). Mulighet for hengerfeste med maks hengervekt 750 kg. Bagasjerom: 402 liter bak (1420 når baksetene felles ned), 100 liter foran. Kan lades med en effekt på opptil 150 kW for stor batteripakke og 130 kW for liten batteripakke. Mål: 4,712 m lengde, 1,881 m bredde og 1,622 m høyde.

– Uvirkelig

– Jeg har ikke opplevd noe lignende de 20 årene jeg har vært her. Det er uvirkelig til bare å være én modell, sier Rosenvold om den store interessen for elbilen.

Selger Inge Rosenvold i Bay Auto var høyt og lavt under presentasjonen av Mustang Mach-E. Foto: Jacob J. Buchard

Klokka 15 anslår han at minst 200 har vært innom for å se på bilen. Totalt har rundt 500 meldt seg på for å se bilen, de fleste til andre avduking av bilen klokka 17.

– Årsaken er nok først og fremst rekkevidde og pris. Så er det ikke noen bakdel at den heter Mustang, mener Ford-selgeren.

Den typiske Mustang-kunden er ifølge Rosenvold de som vil ha elbil, og bare en bil i husholdningen.

– Med lang kjørelengde, tilhengerfeste og firehjulstrekk dekker den mange behov. Særlig når rekkevidden er på nivå med en tank bensin eller diesel, sier bilselgeren.

Lite var overlatt til tilfeldighetene da Mustang Mach-E skulle presenteres for potensielle sørlandske kunder. 1 av 9 Jacob J. Buchard

Levering rundt november

Kontrakter vil være klare i mars/april når priser på vegglader, vinterhjul og hengerfeste er klare. Demobiler kommer «ut på sommeren en gang», før man håper de første bilene kan leveres rundt november.

Bestillingen er nettbasert og forhandler kommer først inn i løypa på et seinere tidspunkt.

– Det gjør vel pruting vanskeligere?

– Ja, på godt og vondt. Men marginen er langt lavere på Mustangen enn andre biler. Vi tjener ikke mer på denne enn en Fiesta, svarer Rosenvold.

Utviklingen på elbil-fronten skjer i en skremmende fart. Hvor sikre kan potensielle kjøpere være på at dette ikke er gårsdagens bil om et par år til?

– Det kan ingen være sikre på. Men det blir i så fall som å vente på den siste og beste pc-en eller tv-skjermen. Det vil alltid være en utvikling.

Selger Inge Rosenvold i Bay Auto var høyt og lavt under presentasjonen av Mustang Mach-E. Foto: Jacob J. Buchard

Frykter ikke konkurrentene

Lademessig er Ford en del av Ionity-nettverket, som nylig har fått en del oppmerksomhet for stive priser på 8,40 kr/kWh for drop-in-kunder.

– Prisen er ikke satt, men det blir en langt hyggeligere pris for Ford-kundene enn dette, sier Rosenvold.

At det kommer en rekke konkurrenter, som Skoda Vision IV, Tesla Model Y, Polestar 2 og Audi eTron, tar ikke nattesøvnen fra Ford-selgeren.

– Konkurranse er vi vant med, så det frykter vi ikke. Men jeg hører jo vi blir sammenlignet med dem du nevner, og mange vil gjerne se bilene før de bestemmer seg. Jeg vet om flere som har betalt inn forskudd på flere elbiler for så å hoppe av dem som er interessante, sier Rosenvold.

Første Ford?

En annen som har betalt 5000 kroner og er ute og betrakter el-Mustangen er Øystein Flåt.

– Den ser bra ut, er hans umiddelbare reaksjon.

– Kanskje vi kan droppe bil nummer to nå, fortsetter han.

Øystein Flåt er en av de 130 kundene som har betalt 5000 kroner og forhåndsbestilt bilen. Foto: Jacob J. Buchard

Det blir i så fall hans første Ford.

– I alle fall min første Mustang, legger han til og smiler.

Og selv om rekkevidde, pris og at det er en familiebil trekkes fram som plusser, skinner det gjennom at det designmessige og merkenavnet «Mustang» er like viktig.

– Du har ikke vurdert konkurrentene?

– Skoda Vision IV har kortere rekkevidde og er ennå ikke presentert, mens Tesla har jeg aldri vært interessert i. Det ser ut til å bli denne, svarer Flåt.

– Sikker på at vår bil er verd å vente på

Daglig leder hos G-Bil, Tor Erik Røed, foran konseptbilen Skoda Vision IV da den ble vist på bilutstillingen i Genève i fjor sommer. Foto: Tor Mjaaland

– Det er jo en kjempespennende bil, og konkurrentene kommer nå med elbiler som perler på en snor, sier daglig leder for G-Bil, Tor Erik Røed.

Han skal selge det som muligens blir den argeste konkurrenten til Mustang Mach-E, nemlig Skoda Vision IV.

– Det blir definitivt en av de sterkeste konkurrentene, men jeg er 100 prosent sikker på at vår bil er verd å vente på, sier Røed selvsikkert.

Men der Ford nå kan vise endelig pris og produksjonsmodell for kundene, må Skoda-interesserte fortsatt vente på det samme.

– Vi har ikke en fastsatt dato, men det blir før sommeren en gang. Og de første kundene kommer til å sitte i bilen sin før året er omme, forsikrer Røed, som selv har sett produksjonsmodellen.

– Jeg kan berolige potensielle kunder med at den endelige bilen er ekstremt lik konseptbilen. Jeg er ikke redd for å si at Mustangen er tøff, men Skoda vil presentere en fullverdig familiebil med rekkevidde på 500 km og en pris som blir svært konkurransedyktig, sier G-bil-sjefen og forteller at rett over 250 kunder har betalt 5000 kroner for å stå fremst i køen når Vision IV er klar for salg.

